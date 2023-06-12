Kurban kesimlerini sadece şehir merkezlerinde değil en ücra, en uzak köylerde ihtiyaca göre dağıttıklarını belirten Başkan Erbek, kurban bedelinin 3 bin 700 lira olduğunu hatırlattı.

“TEK FİYAT BELİRLİYORUZ”

Kurban Bayramı öncesinde bir açıklamada bulunarak vatandaşı aydınlatmak isteyen Erbek, “İHH İnsani Yardım Vakfı olarak 1993 yılından beri tam 30 yıldır kurban bağışlarınızı dünyanın tüm bölgelerindeki mazlum ve mağdurlara ulaştırıyoruz. Bu yıl da Türkiye başta olmak üzere 48 ülke ve bölgede gerçekleştireceğimiz kesimler ile on binlerce insanın sofrasında sevincine ortak olacağız. İHH olarak sadece kurban fiyatlarının diğer ülkelere göre daha uygun olduğu Afrika'da değil tüm mazlum ve mağdur coğrafyalarda kurban kesimi gerçekleştiriyoruz. Aylar öncesinden 47 bölgedeki hedef kurban sayımız kadar kurbanlık hayvan alımını gerçekleştirip sahibi olduğumuz kurbanlık hayvanların ortalama maliyeti üzerinden tek fiyat belirliyoruz. Bu sayede dünyada kurbanlık hayvanın en pahalı olduğu Filistin, Suriye gibi ülkelerde de; en ucuz olduğu Afrika ülkelerinde de ihtiyaç sahiplerine ulaşmış oluyoruz. Ayrıca kurban kesimlerini sadece şehir merkezlerinde değil en ücra, en uzak köylerde ihtiyaca göre ihtiyaç olan yerde gerçekleştiriyoruz. İşte bu yüzden Türkiye dâhil 48 ülkede kurban bedeli 3 bin 700 lira” şeklinde konuştu.

“KISA MESAJ İLE ÖĞRENİYORSUNUZ”

Vekalet veren kişinin kurbanının kesildiğini nasıl öğrendiği ile alakalı da konuşan Erbek, “Kurbanlarını bağışlayan hayır sahipleri, kurbanlarının kesildiği bilgisini Vakfımızdan cep telefonlarına gönderilen kısa mesajlar vasıtasıyla öğrenebiliyor. Bölgelerde kurban kesimleri tamamlandıktan sonra buralardaki ekipler tarafından Vakıf merkezine kurban kesim işlemlerinin tamamlandığı yönünde bilgi ulaştırıyor. Bu bilgilendirmenin ardından kurbanını kestiren kişilere kurbanlarının kesildiğine dair kısa cep mesajları gönderiliyor” dedi.

Çalışmaların nasıl yürütüldüğü ile ilgili de bilgi veren Erbek, şu ifadelere yer verdi: “İHH’nın geçmiş yıllarda çalışma yaptığı ülkeler, Kurban faaliyetleri için oluşturulan komisyon tarafından incelemeye alınıyor. Yıl içerisinde oluşan yeni kriz bölgeleri de değerlendirilerek bir yol haritası hazırlanıyor. Belirlenen ülkelerde görev yapacak ekipler genellikle 3-4 kişiden oluşuyor. Ekiplerde vakıf çalışanları, çeşitli meslek gruplarından gönüllüler ve bölge durumunu kamuoyuyla paylaşmak için medya mensupları da yer alıyor. Faaliyetlerini İstanbul'daki merkezden yürüten İHH, yardım çalışmalarını Türkiye'den gönderilen ekipler, yurt dışı temsilcilikleri ve tecrübeli partner kuruluşlar üzerinden gerçekleştiriyor. Temsilcilik ve partner kuruluşlarımız Kurban öncesinde bilgilendirilerek gerekli hazırlıklar başlatılıyor. Ülkeler hakkındaki raporlar ve kritik bilgiler yolculuklar öncesi vakıf merkezinde yapılan toplantılar ile görev yapacak ekiplere aktarılıyor. Çalışma bölgelerindeki görev süresi boyunca yürütülen faaliyetler bizzat İHH ekipleri tarafından yönetiliyor. Gidilen ülkelerdeki çalışmalarını tamamlayan ve Türkiye’ye dönen İHH ekipleriyle yapılan toplantılarda, bölgede yaşanan deneyimler, gözlemler ve problemler aktarılıyor; ihtiyaçlar bildiriliyor. Raporlanan bu bilgiler İHH’nın ülke masalarınca değerlendirilip projelendiriliyor.” Melike Aslı Arslan