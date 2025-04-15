Geçtiğimiz hafta peş peşe gelen indirimlerle rahat bir nefes alan sürücüler, bu kez zam haberiyle sarsıldı. Benzine Perşembe gününden itibaren 70 kuruşun üzerinde zam bekleniyor.

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan dalgalanma, Yozgatlı sürücüleri yeniden istasyonlara yöneltti. Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarında görülen ani değişimler ve döviz kurundaki oynaklık, Türkiye genelinde olduğu gibi Yozgat'ta da akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

Geçtiğimiz hafta yalnızca benzinde toplam 3,6 TL’lik bir indirim yapılmış, ancak haftanın son işlem gününde benzine 82 kuruşluk bir zam gelmişti. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 70 kuruşun üzerinde yeni bir zam daha yapılması bekleniyor.

Bu gelişmenin ardından birçok sürücü, fiyatlar artmadan önce akaryakıt istasyonlarının yolunu tuttu. Zam haberinin yankıları kent genelinde hissedilirken, vatandaşlar yükselen fiyatlar karşısında endişeli.

YOZGAT'TA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

Benzin: 43,30 TL/LT

Motorin: 45,75 TL/LT

Otogaz: 24,89 TL/LT