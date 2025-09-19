Soğangiller ailesinin üyesi olan pırasa, sağlığa faydalı birçok birleşik içerir.

Bunların başında flavonoidler gelir. İçerdiği kamferol ile kan damarlarındaki hasarları azaltmaya yardımcı olduğu belirlenmiştir.

Yüksek miktarda içerdiği folat da kalp sağlığını korumaya destek oluyor. İçerdiği antioksidan etkili gallik asit ile yaşlanmayı geciktirici etkiye sahiptir.

İçerdiği sülfürlü diğer birleşikler ile özellikle kolon kanseri başta olmak üzere kansere karşı koruyucu etkisi olduğu bilinmekte.

Nasıl Saklanmalı

Pırasa, dolapta yıkanmadan yaklaşık bir hafta, dondurucuda yaklaşık 3 ay saklanabilir. Piştikten sonra buzdolabında saklanıyorsa maksimum taze kalma süresi 48 saattir.



1 Porsiyon Pırasa Çok Değerli

Kanın pıhtılaşmasında önemli rolü olan K vitamini ihtiyacının yaklaşık %30’unu, manganez ihtiyacının %13’ünü, C vitamini ihtiyacının %6’sını karşılar.

İçerdiği oksalatlar sebebi ile çok yüksek miktarda tüketildiğinde kalsiyumun vücutta kullanılmasını olumsuz etkileyebilir.

Gaz yapan bir sebze olduğu için sindirim sistemi sorunları yaşayanların çok iyi pişirerek ve az miktarlarda tüketmesi gerekir.

Nasıl Kullanılır?

Herkes tarafından sevilmeyen pırasa aslında birkaç pişirme çeşitleri vardır.

Salatalara soğan yerine doğranabilir.

Omlet ve melemene ilave edilebilir.

Patates ile birlikte pişirilip püre haline getirilerek çorba hazırlanabilir.

Keskin tadını kırmak için az et suyu ilave edilerek pişirilebilir.