İsmet Üstekin’in hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki İsmet Üstekin kimdir? İşte detyalar…

Türk sanat dünyasında önemli bir isim olan İsmet Üstekin, 1946 yılında İstanbul'da doğdu. Tiyatro, sinema, dizi oyunculuğunun yanı sıra ressamlık ve fotoğrafçılık alanlarında da kendini kanıtlamış bir sanatçıdır.

1968-1971 yılları arasında LCC Language and Culture Center Tiyatro Okulu'nda eğitim alarak sanat kariyerine ilk adımlarını attı.

Üstekin, 1971'den itibaren LCC Tiyatrosu, Bakırköy Halkevi, Nisa Serezli-Tolga Aşkıner Tiyatrosu, Devekuşu Kabare Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Şan Tiyatrosu, İstanbul Sanat Tiyatrosu, Bakırköy Belediye Tiyatroları, Tiyatro İstanbul ve Tiyatro 89 gibi birçok sahnede farklı rollerde yer aldı.

1973 yılında sinema ve dizi dünyasına adım atan sanatçı, kamera karşısında da başarılı bir performans sergiledi.

1975 yılında fotoğrafçılığı profesyonel bir boyuta taşıyan Üstekin, 1982 yılında resim yapmaya başladı. Yağlı boya ve pastel çalışmalarıyla dikkat çeken sanatçı, bugüne kadar 14 kişisel sergi açtı ve birçok karma sergiye katıldı.

Çektiği fotoğrafları resimleştirme tekniğini kullanarak "Fotores" adını verdiği bir sanat dalı geliştirdi. İlk Fotores sergisini ise İstanbul’da, Galeri Arkeopera'da sanatseverlerle buluşturdu.

İsmet Üstekin, çok yönlü sanatçı kimliğiyle, Türk sanat dünyasında iz bırakan isimlerden biri olarak anılmaya devam ediyor.