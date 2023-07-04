Olay, Çankaya ilçesi İlkadım Mahallesi Veda Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan S. (55), daha önce arasında husumet bulunan ve oğlunun kız arkadaşının babası olan Recep Ş. (60) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine Hasan S., Recep Ş.’yi bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Vücuduna aldığı bıçak darbeleri sonucu ağır yaralanan Recep Ş. hastaneye kaldırıldı. Saldırgan Hasan S. ise yakalanarak gözaltına alındı.

Kavganın sebebinin ise Hasan S.’nin oğlu ile kız arkadaşının ilişkinin onaylamadığı ve oğlunun 6 aydır Recep Ş.’nin evinde kaldığı için meydana geldiği iddia edildi. İHA