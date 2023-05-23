Vali Ziya Polat, Hassa Güvenç Mahallesine giderek çadır kentlerde yaşayan vatandaşlarla sohbet etti.

“YARALARI SARIYORUZ”

Çadır kentlerde yaşayan vatandaşların sıkıntılarının olup olmadığını soran Vali Polat, vatandaşlar tarafından sevgi ile karşılandı.

Devletin bütün imkânları ile vatandaşların yanında olduğunu söyleyen Vali Polat, Yozgatspor formalı bir gençle de yakinen ilgilendi.

Ziyaret sonrasında sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Vali Ziya Polat, “Biz onları, Hassalı hemşehrilerimiz de bizi özlemiş. En zor şartlarda buluşmuş, kırk yıllık dostlarla kavuşmuş gibi sarılıyoruz birbirimize; milletimizin, devletimizin gücü ile el ele gönül gönüle yaraları sarıyoruz. Devletimizin eli her daim yanınızda olacak” ifadelerini kullandı.

DEĞERLENDİRME DE YAPTI

Vali Ziya Polat başkanlığında, Hassa Afet Koordinasyon Merkezi'nde Afet Koordinasyon ve Değerlendirme toplantısı gerçekleştirilerek yapılan ve yapılacak olan çalışmalar konuşuldu. Melike Aslı Arslan