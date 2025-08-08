Sezai Tolga Şimşir, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nda uzun yıllardır görev yapan kıdemli bir diplomattır. 1975 doğumlu olduğu tahmin edilmekte olup yaklaşık 50 yaşındadır. Aslen Zonguldak kökenlidir. 2000’li yılların başında Dışişleri Bakanlığı’nda göreve başlamış ve farklı ülkelerde çeşitli diplomatik görevlerde bulunmuştur.

Bulunduğu Görevler

Diplomatlık kariyerinde hangi görevleri üstlendi?

Şimşir, kariyeri boyunca hem büyükelçiliklerde hem de başkonsolosluklarda önemli pozisyonlarda yer aldı.

2011-2012: Washington D.C. Büyükelçiliği – İkinci Katip

Washington D.C. Büyükelçiliği – 2022-2023: Essen Başkonsolosluğu – Başkonsolos

Essen Başkonsolosluğu – 2023-2025: Seul Büyükelçiliği – Birinci Müsteşar

Seul’deki görevinde protokol, siyasi raporlama, kamu diplomasisi ve Türkiye-Güney Kore ilişkilerinde koordinasyon gibi kritik sorumluluklar üstlenmiştir.

Ailesi Hakkında Bilgi Var Mı

Edinilen bilgilere göre Şimşir evlidir. Eşi, diplomatın resmi resepsiyon ve davetlere katıldığı etkinliklerde yanında yer almaktadır. Ancak çocukları veya aile yaşamına ilişkin kamuya açık detaylı bilgi bulunmamaktadır.

Seul’de Ne Oldu? Olayın Detayları

3 Ağustos 2025’te Güney Kore’nin başkenti Seul’ün Jung ilçesinde yaşanan olayda şu iddialar gündeme geldi:

Şimşir, alkollü şekilde araç kullanırken bir taksiye çarptı. Kaza sonrası yaklaşık 20 dakika boyunca olay yerinden uzaklaştı. Kendisine yetişen taksi şoförüne fiziksel saldırıda bulundu. Şoförün telefonunu almaya çalıştı. Polis kontrolünde diplomatik dokunulmazlık gerekçesiyle alkol testi yaptırmayı reddetti.

Güney Kore basını, Şimşir’in polise “İki kadeh şarap ve yarım kadeh viski içtim” dediğini iddia etti.

Güney Kore Medyasında Yankılar

Özellikle Channel A başta olmak üzere Güney Kore’nin önde gelen haber kanalları olaya geniş yer verdi. Haberlere göre olay, “kamu düzenini bozan diplomatik kriz” olarak nitelendirildi ve sosyal medyada büyük tepki topladı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın Açıklaması

Bakanlık, Güney Koreli yetkililerle iş birliği içinde sürecin takip edildiğini açıkladı. Resmi olarak görevden alındığına dair bilgi verilmedi ancak “merkeze çekilme” veya disiplin soruşturması ihtimallerinin gündemde olduğu belirtildi.

Diplomatlar ve Viyana Sözleşmesi

1961 tarihli Viyana Diplomatik İlişkiler Sözleşmesi’ne göre, diplomatlar görev yaptıkları ülkede belirli yargı muafiyetine sahiptir. Ancak ev sahibi ülke, kamu düzenini bozucu ve güvenliği tehdit eden davranışlar karşısında “persona non grata” ilan ederek diplomatı sınır dışı edebilir.

Sosyal Medyadaki Tepkiler

Sosyal medyada hem Türk hem de Güney Koreli kullanıcılar arasında tepkiler çığ gibi büyüdü. Birçok yorumda, Şimşir’in bu davranışının Türkiye’nin uluslararası itibarını zedelediği ifade edildi.

Sezai Tolga Şimşir görevden alındı mı?

Resmi olarak henüz görevden alındığı açıklanmadı. Ancak hem Güney Kore makamlarının hem de Türkiye Dışişleri’nin olayı titizlikle incelediği, kısa süre içinde merkeze çekilme veya disiplin işlemlerinin uygulanabileceği belirtiliyor.

Olayın Türkiye-Güney Kore İlişkilerine Etkisi

Diplomatik krizler, iki ülke arasında geçici gerginliklere yol açabilir. Ancak Türkiye ve Güney Kore’nin geçmişteki dostane ilişkileri, olayın uzun vadeli büyük bir diplomatik krize dönüşmesini engelleyebilir. Yine de olay, kısa vadede diplomatik temaslarda soğuk rüzgârlar estirebilir.

Bu olay, hem diplomatik dokunulmazlık tartışmalarını hem de kamuoyunun diplomatlara yüklediği sorumluluk anlayışını yeniden gündeme taşıdı.