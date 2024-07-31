Genel Başkan Aslan, “Filistin işgalcisi, çağ soykırımcısı, Gazze yıkıcısı ve yaptıklarıyla insanlığın ortak utancı Siyonist İsrail'in hadsiz ve çapsız Dışişleri Bakanı'nı; Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanımıza dair idrak ve şuur yoksunu beyanlarından dolayı kınıyor, İsrail'i ise bütün inancımızla lanetliyoruz” dedi.

Aslan yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Dili kirli, eli kanlı ve zihni vahşet İsrail’in ve İsrail’li yetkililerin milletimizi, devletimizi ve devletimizin başı Cumhurbaşkanımızı müptezel bir tutumla hedef almalarına seyirci kalmayız, sessiz durmayız. Herkes şunu bilsin ki biz millet olarak; Yahudi ile Siyonist ayırımını yapmakta ne kadar mahir isek mazlumu korumakta ve zalime had bildirmekte de o kadar mahiriz. Biz geçmişte mazlum Yahudi insanları korumakta zerrece tereddüt etmediğimiz gibi milletimizi, devletimizi ve Cumhurbaşkanımızı tahkir ve tehdit eden bugünün Siyonist züppelerine de hak ettikleri şekilde mukabele etmekte tereddüt etmeyiz. Türkiye Milletini aciz sananların yaşadıkları acı sonlar, yakın ve uzak tarihte bütün çıplaklığıyla kayıtlıdır. Türkiye Cumhuriyeti’ni zafiyet içinde görme peşinde koşanların yedikleri tokatlar, yaşayanların zihninde ve görenlerin dilindedir. Komşumuz ve medeniyet coğrafyamızın paydaşı devlet ve onun geçmişteki lideri üzerinden memleketimize, devletimize ve millet iradesinin temsilcisi Cumhurbaşkanımıza yönelik galiz tehditler savurmaya yeltenen dilin sahibini ve o dili koruma telaşına düşenleri uyarıyoruz. Filistin’deki işgalini, Kudüs’e yönelik siyasi zilletinizi, Gazze’deki insani vahşetinizi, Mescid-i Aksa’ya dair gaflet ve delaletinizi bitirin. Yoksa siz biteceksiniz. Siyonist hedeflerinize ve küstah zorbalıklarınıza son vermezseniz; en kısa sürede çökeceksiniz, çok yakın zamanda biteceksiniz ve hızla tarihin çöplüğüne gideceksiniz. Türkiye bütün azameti ve kudretiyle, Filistin’in Kudüs’ün. Mescid-i Aksa’nın ve Gazze’nin yanında, Siyonizm’in ve Siyonist terör örgütü İsrail’in karşısında olacaktır. Türk milleti, birlik ve beraberlik içerisinde eşsiz heybeti ve bütün asabiyetiyle devletinin ve Cumhurbaşkanının yanında yer almaktan yorulmayacaktır. Cumhurbaşkanımıza Siyonizm’e karşı verdiği mücadele, soykırımı bitirmeye, işgali sona erdirmeye yönelik dik duruş, Gazze’de son dönem yaşananlar üzerinden İsrail ile ticari, siyasi ve diplomatik ilişkileri sona erdiren kararlı dış siyaset için müteşekkiriz. Siyonist katillere, İsrail terör örgütünün yöneticisi sefil zalimlere, gafil vahşilere de buradan sesleniyoruz; Türkiye’nin varlığı Siyonizm’in yok olacağının teminatıdır. Türk milletinin varlığı, Siyonist işgalin sona ermesinin teminatıdır. Haddinizi bilin. Milletimize ve Cumhurbaşkanımıza yönelik ifadelerinizi geri çekin ve özür dileyin. Öz Orman İş, yeşil vatanı olduğu gibi mavi vatanı, ana vatanı, milleti, devleti ve devletimizin temsilcisi ve milletin iradesinin seslendiricisi Cumhurbaşkanımızı korumayı da görevi ve onuru sayar.”