16 Nisan sabahı saat 08.30 sularında Maden Mahallesi Yılmaztürk Caddesi’ndeki sette henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çekim yapılmayan bir odada başlayan yangına ilk müdahaleyi yapanlardan biri olan Serkan Sükyen, ekibi tahliye etmeye çalıştığı sırada yoğun dumana maruz kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Büyükada Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası’na kaldırılan Sükyen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölüm nedeninin dumandan zehirlenme mi yoksa kalp krizi mi olduğu, otopsi raporuyla netlik kazanacak.

TELEVİZYON DÜNYASI YASTA

Televizyon sektöründe “Taki” lakabıyla tanınan 43 yaşındaki Serkan Sükyen’in vefatı, yapım ekibi ve oyuncular başta olmak üzere sektörde büyük üzüntü yarattı. Medyapım tarafından yapılan açıklamada, “Değerli çalışma arkadaşımız Taki’yi kaybettik, acımız büyük,” ifadelerine yer verildi.

Sükyen’in, yangın sırasında gösterdiği özverili müdahalelerle set çalışanlarını dışarı çıkarma çabası, meslektaşları tarafından kahramanlık olarak nitelendirildi. Sine-Sen ve çeşitli sektör temsilcileri, olay sonrası yaptıkları açıklamalarda setlerdeki iş güvenliği önlemlerinin yetersizliğine dikkat çekti.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangının çıkış nedenine ilişkin resmi açıklama yapılmazken, Adalar İtfaiyesi’nin hazırlayacağı teknik rapor bekleniyor. Medyapım, soruşturmanın sürdüğünü ve yangının kesin sebebinin henüz belirlenmediğini duyurdu.

KÖKENİ VE ÖZEL HAYATI

Çorum kökenli olduğu belirtilen Serkan Sükyen’in özel yaşamına dair kamuoyuna yansıyan net bilgiler bulunmuyor. Evli olup olmadığı ya da çocuk sahibi olup olmadığına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

SEKTÖRDE GÜVENCESİZLİK TARTIŞMASI

Sükyen’in vefatı, dizi ve film setlerinde çalışanların iş güvenliği koşullarını yeniden gündeme taşıdı. Sosyal medyada birçok kullanıcı, set çalışanlarının zor şartlarda ve yetersiz önlemlerle çalıştığına dikkat çekerek daha kapsamlı denetim çağrısında bulundu.