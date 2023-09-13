“Tükenmez Davayı Bana Mı Verdin” adlı şarkıyı söyleyip gösterdiği üstün performans karşısında jüri üyelerine ve izleyenlere duygulu anlar yaşatan Esra Abay, kazandığı birincilikle ve performansı ile Yozgat’ı gururlandırdı.

TRT1'de yayınlanan "Sen Türkülerini Söyle" finalinin birincisi Yozgat’ın Çayıralan ilçesine bağlı Menteşe köyü doğumlu olan Esra Abay oldu.

"Sen Türkülerini Söyle" yarışması büyük finale sahne oldu. Yurdun dört bir yanından gelen yetenekler, büyük ödül için yarıştı.

Büyük finalde İbrahim Yıldız, Elif Kayacan, Songül Kalaç, Ali Açıkyol, Canna Işık, Ömer Gökmen, Eren Özdemir, Diren Aydın ve Esra Abay yarıştı.

ESRA ABAY "SEN TÜRKÜLERİNİ SÖYLE" YARIŞMASI BİRİNCİSİ

Yarışma sonunda jüri kararını verdi. Sen Türkülerini Söyle finalindeki iki isimden Esra Abay ve Elif Kayacan arasında tercih yapıldı ve yarışmanın birincisi, 500 bin liranın sahibi Esra Abay oldu.

29 yaşında olan Esra Abay Yozgat’ı temsil edebilmek için “Sen Türkülerini Söyle” yarışmasına katıldığı öğrenildi. (Alpaslan Demir)