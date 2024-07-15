Servet Yardımcı’nın hayatı sosyal medyada en çok aratılan isimler arasında yer alıyor. Peki Servet Yardımcı kimdir? İşte detaylar…

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 18 Temmuz'da yapılacak seçimli genel kurulu öncesinde adaylar merak konusu oldu. Daha önce TFF Başkanlığı için adaylığını açıklayan Servet Yardımcı, son dakika gelişmesiyle adaylıktan çekildiğini duyurdu.

SERVET YARDIMCI KİMDİR?

26 Aralık 1957'de Rize'de doğan Yardımcı, amatör olarak futbol oynadı. Bir dönem Çaykur Rizespor'da yöneticilik yaptı. İlk kez 2008 yılında, Hasan Doğan'ın listesinden Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kuruluna girdi. Mahmut Özgener döneminde Başkan Vekili oldu.

Daha sonra Mehmet Ali Aydınlar yönetiminde yönetim kurulu üyesi olarak görevine devam etti. 2012'de başlayan Yıldırım Demirören dönemiyle 1. Başkan Vekili oldu ve Nihat Özdemir yönetiminde de bu görevini sürdürdü. Yardımcı, TFF'nin FIFA ve UEFA ile ilişkilerini yürütmektedir.

2015 yılında UEFA Yönetim Kuruluna girmek için aday oldu ancak seçilmedi. 5 Nisan 2017'deki 41. UEFA Kongresinde yapılan seçimi kazanan Yardımcı, UEFA Yönetim Kuruluna girdi.

Servet Yardımcı 2021'de yeniden aday oldu ve tekrar seçildi.

Evli ve 2 çocuk babası olan Yardımcı, 17 Nisan 2024 tarihinde yaptığı açıklama ile 2024 TFF Başkanlığı Seçimleri için aday olduğunu açıkladı.

TFF Başkanlık için Mehmet Büyükekşi, Erdal Alkış ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun adaylıkları devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanını belirlemek için heyecan dolu bir seçim süreci bekleniyor.

SERVET YARDIMCI NEDEN ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ?

Servet Yardımcı, TFF başkan adaylığından çekilme nedenini şu çekilde açıkladı:

"Halen, seçimi kazanabilmek için yeterli imza sayısı ve destek elimizde olmasına rağmen, TFF başkan adaylığımdan, yedi yıldır devam eden UEFA İcra Kurulu Üyeliği ve UEFA Avrupa Ulusal Fedrasyonlar Komitesi Başkanlığı görevlerimden çekildiğimi saygılarımla yüce milletimize arz ederim."