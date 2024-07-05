26 Aralık 1957 tarihinde Rize'de doğan Yardımcı, bir dönem amatör futbol oynadıktan sonra Çaykur Rizespor'da yöneticilik yapmıştır.

EĞİTİM VE KARİYER

Londra Metropolitan Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olan Servet Yardımcı, 2008 yılında Hasan Doğan'ın listesinden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'na girmiştir. Hasan Doğan döneminde Başkan Vekilliği görevini üstlenmiş ve ardından Mahmut Özgener döneminde de Başkan Vekili olarak görev yapmaya devam etmiştir.

Mehmet Ali Aydınlar döneminde TFF Yönetim Kurulu üyesi olan Yardımcı, Yıldırım Demirören döneminde ise 1. Başkan Vekili olmuştur. Nihat Özdemir döneminde TFF'nin FIFA ve UEFA ile ilişkilerini yürütmüştür.

UEFA KARİYERİ

Servet Yardımcı, 2015 yılında UEFA Yönetim Kurulu'na girmek için aday olmuş ancak seçilememiştir. Ancak, 5 Nisan 2017'deki 41. UEFA Kongresi'nde yapılan seçimi kazanarak UEFA Yönetim Kurulu'na girmiştir. 2021 yılında yeniden aday olmuş ve tekrar seçilmiştir.

Servet Yardımcı, son olarak 2022 yılında yapılan TFF Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulunda görevini bırakmıştır.