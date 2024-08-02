Kızılcık Şerbeti dizisi, etkileyici kadrosu ve dikkat çekici senaryosuyla televizyon dünyasında büyük ilgi görmeye devam ediyor. Dizinin yeni sezonuna katılan isimlerden biri de Servet Pandur. Peki, Servet Pandur kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Detaylar haberimizde…

SERVET PANDUR KİMDİR?

Servet Pandur, 27 Mart 1970 tarihinde İzmir'in Bergama ilçesinde dünyaya gelmiştir. 1993 yılında Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olan Pandur, aynı yıl Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda oyunculuk kariyerine başlamıştır. Şu anda Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçı kadrosunda aktif olarak görev yapmaktadır.

SERVET PANDUR'UN OYUNCULUK KARİYERİ

Servet Pandur, 1999 yılında "Çarli" dizisinde ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Ardından, "İçimdeki Fırtına", "Yılanların Öcü", "Kalbim Yangın Yeri", "Fatmagül'ün Suçu Ne?", "Kod Adı Kaos", "Kanatsız Kuşlar", "Hayata Beş Kala", "Çok Uzak Fazla Yakın", "Bir Aile Hikayesi", "Hercai" ve "Ağır Romantik" gibi başarılı projelerde rol almıştır.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNDEKİ ROLÜ

Yeni sezonda Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna dahil olan Servet Pandur, 1.60 metre boyunda ve 57 kilogram ağırlığındadır. Kızılcık Şerbeti dizisinde Hacı Asude karakterini canlandıracak.