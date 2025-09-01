Reklam ve sinema sektörünün yaratıcı isimlerinden biri olan Sertuğ Alptekin, 1973 yılında Eskişehir’de doğdu. Eğitim hayatını da burada sürdüren Alptekin, Eskişehir Anadolu Lisesi’nin ardından Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü’nden mezun oldu. Henüz üniversite yıllarında sinemaya olan tutkusu ile dikkat çekti.

Mesleki Kariyerine Nasıl Başladı

Alptekin, 1994 yılından itibaren çeşitli reklam ajanslarında ve yapım şirketlerinde görev aldı.

İlk yıllarda yönetmen yardımcılığı yapan Alptekin, kısa sürede reklam sektörünün aranan yönetmenleri arasına girdi. Alametifarika gibi önde gelen ajanslarda önemli projelere imza attı.

Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde, Dijital Sanatlar Yapım Evi bünyesinde sinema projelerine yöneldi. Görsel anlatım gücünü sinema diliyle birleştiren Alptekin, tarihî olayları merkeze alan filmlerle dikkat çekti.

Yer Aldığı Projeler

Sertuğ Alptekin’in projeleri genellikle tarihî temalara odaklandı.

Özellikle Çanakkale Savaşı, Nusrat Mayın Gemisi ve milli mücadele dönemlerine dair görsel anlatımlar üretmeyi hedefledi. Bu konularla ilgili hem araştırmalar yürüttü hem de projeler geliştirdi.

Ayrıca, Türkiye’nin önde gelen markalarının reklam kampanyalarında yönetmen koltuğunda yer aldı.

Reklamcılığı sadece ticari bir alan olarak değil, topluma dokunmanın sanatsal bir yolu olarak gördü.

Ölümüne Dair Detaylar

Sertuğ Alptekin, 52 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberini kamuoyuna ilk duyuran isim, Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz oldu.

Alptekin’in ölüm nedeni henüz resmî kaynaklar tarafından açıklanmadı.

Yakın çevresi, onun ani ve beklenmedik bir şekilde yaşamını yitirdiğini ifade ediyor.

Cem Gürdeniz, yaptığı paylaşımda Alptekin’in özellikle Çanakkale Zaferi’ni sinemaya aktarma çabalarına vurgu yaptı ve bu projelere verdiği önemi vurguladı.

Basından Uzak Özel Hayat

Sertuğ Alptekin, özel yaşamını her zaman medyadan uzak tuttu.

Evli olduğu bilinse de, eşinin kimliği ve aile yaşantısı hakkında kamuoyuna açık bilgi bulunmuyor.

Yakın çevresindekiler, Alptekin’in aile yaşantısını sakin, sade ve dikkat çekmeden sürdürdüğünü belirtiyor.