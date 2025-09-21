Sertaç Komsuoğlu 16 Mart 1968'de Ankara'da dünyaya geldi ve 53 yaşında.

Eğitimini Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde tamamladı.

Komsuoğlu, aile şirketi Enerji Petrol Gaz Gazetesi’nde gazeteciliğe başladı.

İlk yıllarında muhabir olarak çalışan A. Sertaç Komsuoğlu daha sonra köşe yazarlığı, Yazı İşleri Müdürlüğü ve Genel Yayın Yönetmenliği görevlerinde bulundu.

1997 yılında, gazete merkezini Ankara’dan İstanbul’a taşıyarak Enerji Petrol Gaz’ın yönetiminin başına geçti.

Bu tarihten sonra enerji piyasasının gelişimini de dikkate alarak Gas & Power ve Green Power gazetelerini ve petroturk dijital platformu da yayın hayatına kazandırdı.

Sertaç Komsuoğlu, bu dönem içerisinde İstanbul Matbaacılık A.Ş. ve Enerji Fuarcılık A.Ş. şirketlerini kurarak farklı sektörlere de yatırım yaptı.

Enerji Fuarcılık A.Ş. her yıl düzenlenen, Türkiye’nin en büyük enerji organizasyonu ‘Türkiye Enerji Zirvesi’ ile birlikte Petroleum Istanbul , ISTRADE, Gas & Power Network, Fuar ve Zirve’lerini düzenliyor.

Fenerbahçe’deki Rolü

Sertaç Komsuoğlu, 16 Temmuz 2025’te yapılan yönetim kurulu toplantısında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Vekilliği görevine atandı.

Daha önce basketbol şubesinden sorumlu yönetici olarak önemli katkılar sağlamış, Sarı Lacivert Derneği’nin başkanlığını da yürüttü.