Valilikten yapılan yazılı açıklamada, hasat sonrası tarım arazilerinde anız yakmanın hem yasalar nezdinde suç teşkil ettiği hem de doğaya ve canlı yaşamına ciddi zararlar verdiği vurgulandı.

Açıklamada, “Anız yakmak suçtur. Doğaya ve canlılara zarar verir” ifadelerine yer verilerek, özellikle hububat hasadı sonrasında tarlada kalan bitki artıklarının yakılmasıyla ortaya çıkan kontrolsüz yangınların, toprak sağlığı başta olmak üzere çevre güvenliğini tehdit ettiğine dikkat çekildi.

Canlı Yaşamı Yok Oluyor

Uzmanlara göre, anız yangınları sadece toprağın verimliliğini düşürmekle kalmıyor; aynı zamanda toprakta bulunan faydalı mikroorganizmaları, solucanları ve diğer canlıları da yok ediyor. Bu durum, hem kısa vadede hem de uzun vadede tarımsal üretimi olumsuz etkiliyor. Ayrıca, yüksek sıcaklık nedeniyle toprağın yapısı bozuluyor, humus katmanı zarar görüyor ve erozyon riski artıyor.

Yangınlar Ekosistemi Tehdit Ediyor

Yozgat Valiliği, anız yangınlarının çevresel boyutunun da altını çizerek, bu yangınların yalnızca tarla sınırları içinde kalmadığını, ormanlık alanlara, yerleşim yerlerine ve yol kenarlarına sıçrayarak büyük felaketlere yol açabildiğini belirtti. Kurak geçen yaz mevsimi ve rüzgârlı hava koşulları göz önüne alındığında, en küçük bir kıvılcımın dahi geniş çaplı yangınlara dönüşebileceği uyarısı yapıldı.

Cezalar ve Denetimler Artıyor

Valilik açıklamasında, 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında anız yakanlara ciddi yaptırımlar uygulandığına dikkat çekildi. İdari para cezalarının yanı sıra, bazı durumlarda adli süreçlerin de başlatılabileceği belirtildi. Ayrıca, jandarma ve kolluk kuvvetlerinin kırsal bölgelerde denetimlerini artırdığı ve vatandaşlardan da ihbar konusunda duyarlılık beklenildiği ifade edildi.

Açıklamanın sonunda, çiftçiler ve arazi sahiplerine çağrıda bulunan Yozgat Valiliği, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı. Valilik, “Tarım arazilerinin korunması, doğal hayatın sürdürülmesi ve gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakılması için herkesin sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerekmektedir. Anız yakma olaylarına tanık olan vatandaşlarımızın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne derhal bilgi vermeleri büyük önem taşımaktadır” ifadelerine yer verdi.