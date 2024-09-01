Yozgat'ın sağlık hizmetlerindeki yetersizlikleri dile getiren Başkan Ömer Aydoğmuş, AK Parti hükümetine seslenerek önemli eleştirilerde bulundu.

“YILDA BİR DOKTOR ATAMASI SAĞLIK SORUNUNU ÇÖZMEZ”

Başkan Aydoğmuş, "Yozgat'ın sağlık sorunu yılda bir doktor ataması paylaşarak düzelmez. Çünkü gelen doktor 8 ay sonra gidiyor, yenisinin gelmesi 10 ay sürüyor" ifadeleriyle mevcut sistemin sürdürülemez olduğunu vurguladı.

SAĞLIK HİZMETLERİNİN YETERSİZLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ

Aydoğmuş, "Yozgat’ta doktor atamalarını paylaşan AKP hükümetine ithafen şunu söylemek istiyorum. Bu doktorlar kaç günlüğüne geldi? Hangi açığı kapatıyor? Vatandaşımız uzun süreli nasıl bir sağlık hizmeti alacak? Bundan sonra Yozgatlı vatandaşlarımız tedavi için Kayseri, Sivas, Ankara’ya gitmeyi nasıl ve ne zaman bırakacak?" diye sordu.

UZUN SÜRELİ VE KAPSAMLI SAĞLIK HİZMETİ TALEBİ

Yozgatlıların sağlık hizmetlerinden duyduğu memnuniyetsizliği dile getiren Aydoğmuş, "Biz Yozgatlı olarak doktorlarımızın her branşta uzun süreli hizmet etmesini, bütün tahlil tetkik ve teşhislerin şehir hastanesinde ve üniversite hastanesinde yapılmasını talep ediyoruz" dedi ve ekledi: "Benim Yozgatlı vatandaşım sağlık probleminde il il gezecekse ben böyle bir hizmeti asla kabul etmiyorum."

YAŞANAN OLAYLAR VE HİZMET KALİTESİNE ELEŞTİRİ

Yozgat’taki sağlık hizmetlerinin ne denli problemli olduğunu göstermek adına yaşanan bir olayı paylaşan Aydoğmuş, "Kendi işyerimizde çalışan bir personel mide ağrısıyla hastaneye gidiyor, tahlillerine bakan doktor ciddi böbrek rahatsızlığı var diyor, böbrek iflas etmek üzere teşhisi koyuyor. Kolları delik deşik edilip vücuduna haddinden fazla serum veriyorlar. Ailenin itirazı üzerine daha sonra hastane laboratuvarında tahlil yapan makinanın yanlış tahlil yaptığını söyleyerek özür diliyorlar" ifadelerini kullandı.

“BU KAÇINCI ÖZÜR”

"Bu kaçıncı özür, bu kaçıncı yanlış?" diyen Aydoğmuş, "Makinalarınız bu kadar mı demode, bu kadar mı eski? Basit operasyonlarda bile döner sermaye payını fazla almak için gelen hastalara yatış verip, ameliyathaneye sevk edip orada fazla döner sermaye almak sağlık hizmeti mi? Bir hastanede tomografi, ultrason, kan tahlili, idrar tahlili gibi makinalar neden düzgün açılmaz? Bunların bakımları neden yapılmaz? Yetkilileri bu konuda incelemeye davet ediyorum. Yozgatlı vatandaşlar adam gibi sağlık hizmeti bekliyor" açıklamalarında bulundu.