Kanal D'nin yeni dizisi "Yalan"ın başrollerinden birini üstlenen genç oyuncu Serra Pirinç, dikkat çeken performansıyla adından söz ettiriyor. Peki, Serra Pirinç kimdir, kaç yaşında ve hangi projelerde yer aldı?

SERRA PİRİNÇ KİMDİR?

Serra Pirinç, 19 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Oyunculuğa olan ilgisi küçük yaşlarda başlamış ve bu tutkusunu profesyonel bir kariyere dönüştürmüştür.

İlk eğitimini İstanbul'da tamamlayan Serra Pirinç, oyunculuk eğitimi almak için çeşitli kurslara katılmış ve kendini bu alanda geliştirmiştir.

Oyunculuk kariyerine hızlı bir başlangıç yaparak, genç yaşına rağmen önemli projelerde yer almıştır. Son dönemde başarılı dizi Yalan’da boy göstererek kariyerinde önemli bir adım atan Serra Pirinç, geleceğin önemli isimlerinden biri olacağının sinyallerini şimdiden vermektedir.

Serra Pirinç, 19 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. 2024 yılı itibariyle 27 yaşında olan genç oyuncu, küçük yaşlardan itibaren oyunculukla ilgilenmeye başlamış ve bu alanda kendini geliştirmiştir. Serra Pirinç'in boyu 1.65 m, kilosu ise 52 kg'dır.

Serra Pirinç'in özel hayatı da sıkça merak edilmektedir. Şu anda kamuoyuna yansıyan bir ilişki durumu olmamakla birlikte, Serra Pirinç'in sosyal medyadaki paylaşımları ve röportajları, kişisel hayatı hakkında sınırlı bilgiler sunmaktadır. "Serra Pirinç sevgilisi kim?" sorusunun yanıtı, oyuncunun özel hayatını gizli tutmayı tercih etmesi nedeniyle belirsizdir.

Serra Pirinç, ilk olarak 2017 yılında oyunculuk dünyasına adım atmış ve kısa sürede çeşitli dizi ve filmlerde önemli roller üstlenmiştir. Kariyerinde yükselen bir ivme yakalayan Pirinç, genç yaşına rağmen başarılı performanslarıyla dikkat çekmektedir.

SERRA PİRİNÇ OYNADIĞI DİZİLER

2017 yılından bu yana ekranlarda boy gösteren Pirinç, kısa sürede izleyicilerin sevgisini kazanmış ve her yeni projesiyle adından söz ettirmeyi başarmıştır.

Özellikle "Bizim Hikaye" ve "Yalan" gibi popüler dizilerde canlandırdığı karakterlerle tanınan Serra Pirinç, yeteneği ve karizmasıyla dikkat çekmektedir.

Serra Pirinç’in rol aldığı diziler aşağıda listelenmiştir:

"Bizim Hikaye" (Filiz), "Servet" (Bade), "Vuslat" (Ceylan), "Alev Alev" (Cemre), "Gizli Saklı" (Sevda) "Yalan" (Hazal)

YALAN DİZİSİ HAZAL KİM?

Hazal karakterini Serra Pirinç canlandırıyor. Kıpır kıpır, neşeli, tuttuğunu koparan, mücadeleci bir genç kızdır Hazal. Kendisini hayata yenik başlayanlardan biri olarak gören Hazal, hayatı hafife alarak onunla baş etmesini öğrenmiştir.

Karşısına çıkan fırsatları görecek kadar zeki, onları kaçırmamak için her şeyi yapacak kadar gözü karadır. Hiçbir zaman olduğu yeri kabul etmez, her zaman daha fazlasının peşindedir o. Erdemli bir hayatı seçecek bir ortamda büyümemiştir. İçine doğduğu acımasız koşulları değiştirmek için her yol mübahtır, rakipleri yenmek için her yalan söylenebilir.

Kimseye güvenmez, anne babasına bile… Hep kendisini koruduğu bir kabuğu vardır. İçindeki kırılgan, duygusal yanı saklamayı çok iyi bilir. Melike yüreğine ulaşan ilk ses olur, onun masum yanını uyandırır. Fakat bu sefer de Melike’yi kaybetme korkusu Hazal’ın zorlu sınavı olacaktır.