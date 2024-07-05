Gelecek Partisi sözcüsü Serkan Özcan, son günlerde yaptığı açıklamalarla gündemin önemli isimlerinden biri haline geldi. Ekonomi alanındaki uzmanlığı ve siyaset sahnesindeki etkin rolüyle dikkat çeken Özcan'ın, Millet İttifakı'nın ekonomi yetkililerinden biri olacağı öngörülüyor. Serkan Özcan, uzun yıllardır Turkey Macro View (TMV) Consulting’in kurucu genel müdürü olarak görev yapmaktadır. Bankacılık ve finans alanında geniş deneyime sahip olan Özcan'ın kariyerine ve hayatına dair merak edilenleri sizin için derledik.

SERKAN ÖZCAN'IN HAYATI VE EĞİTİMİ

1977 yılında Konya'da doğan Serkan Özcan, Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü'nden 1999 yılında mezun oldu. Eğitimine Amerika Birleşik Devletleri’nde University of Illinois at Urbana-Champaign’de finans alanında yüksek lisans yaparak devam etti.

SERKAN ÖZCAN'IN KARİYERİ

Serkan Özcan, 1999-2006 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nda uzman olarak çalıştı. Daha sonra Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nda (BDDK) başkan danışmanı olarak görev yaptı. Bu süreçte ulusal ve uluslararası finansal gelişmeleri izleyerek Türk finansal sistemine olan etkilerini inceledi.

2010-2012 yılları arasında Vakıflar Bankası’nda başekonomist olarak görev yapan Özcan, aynı dönemde Vakıf Portföy A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği de yaptı. 2012-2015 yılları arasında Odea Bank A.Ş.'de ekonomik araştırmalar ve stratejik planlamadan sorumlu genel başkan yardımcılığı görevinde bulundu.

2015 yılından itibaren Turkey Macro View (TMV) Consulting’in kurucu yöneticisi olarak kariyerine devam eden Özcan, hem Türkiye'de hem de yurt dışında birçok ekonomi ve finans konferansında konuşmacı olarak yer aldı. Ayrıca çeşitli dergilerde makaleler ve yazılar kaleme aldı.

Serkan Özcan, Ahmet Davutoğlu liderliğinde kurulan Gelecek Partisi'nin sözcüsü olarak siyasi kariyerini sürdürmektedir.

SERKAN ÖZCAN'IN YAŞI VE MEMLEKETİ

Serkan Özcan, 1977 doğumlu olup Konya asıllıdır. Ekonomi ve finans alanındaki derin bilgisi ve deneyimi ile Türkiye'nin önde gelen isimlerinden biri olarak tanınmaktadır.