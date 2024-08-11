Serkan Borançılı’nın kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Serkan Borançılı kimdir? İşte detaylar…

SERKAN BORANÇILI KİMDİR?

Serkan Borançılı, Türkiye'nin internet ve teknoloji sektöründe öncü isimlerden biridir. 1971 yılında Ankara'da doğan Borançılı, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi'nden 1995 yılında mezun olmuştur. Girişimcilik ve teknoloji alanındaki başarılarıyla tanınan Borançılı, sektördeki vizyoner bakışıyla ilham kaynağı olmuştur. 2024 yılı itibarıyla 53 yaşında olan Borançılı, kariyeri boyunca birçok yenilikçi projeye imza atmıştır.

Serkan Borançılı, 2001 yılında kurulan ve Türkiye'nin en önemli e-ticaret platformlarından biri haline gelen GittiGidiyor'un kurucuları arasında yer almıştır. GittiGidiyor, 2011 yılında eBay tarafından satın alındığında, Türkiye'nin internet ekosisteminde dönüm noktası olarak kabul edilen bu anlaşma, Borançılı'nın başarısını taçlandırmıştır.

Borançılı'nın girişimcilik kariyeri, GittiGidiyor ile sınırlı kalmamış; 2005 yılında İstanbul.net, UzmanTV, Cimri.com ve iPara gibi projeleri hayata geçirmiştir. Ayrıca, BiTaksi, ModaCruz, Insider ve Denebunu gibi başarılı girişimlerde melek yatırımcı olarak yer almıştır.

Günümüzde Serkan Borançılı, günümüzde Getir A.Ş.'nin Kurucu Ortağı olarak görev yapmaktadır. Getir, kısa sürede büyük bir başarı yakalayarak Türkiye ve uluslararası alanda etkili bir girişim haline gelmiştir. Borançılı'nın liderliği, Getir'in büyüme ve başarısındaki önemli faktörlerden biridir.