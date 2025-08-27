Yozgat'ın Sorgun ile Aydıncık ilçeleri arasında yer alan yayla, bin 550 rakıma sahip Şebek geçidi üzerinden göz alıcı manzaralar sunuyor. Aydıncık ilçe merkezine göre 707 metre daha yüksekte bulunan geçit, çevre illerden geçen sürücülerin de geçiş noktası haline geliyor.

Şebek geçidine yolu düşen ve özellikle bu lokasyonu kullanan vatandaşlar çevredeki güzellikleri kaçırmamak için sık sık mola verip manzarayı izliyor ve yol üzerindeki doğal kaynak sularından içerek serinliyor. Güzergah boyunca birçok çeşme bulunması, bu bölgeyi seyahat edenler için adeta bir mola merkezine dönüştürüyor.

"Karadeniz'e Özgü Ağaç Yozgat'ta Koruma Altında"

Aydıncık Şebek Pınarı Yaylası, doğal yapısıyla da dikkat çekiyor. 117 hektarlık alanın ‘Gen Koruma Alanı' ilan edilmesiyle birlikte, bölgede nadir rastlanan ve genellikle Karadeniz ikliminde yetişen doğu kayını koruma altında. Uzmanlar, bu ağaç türünün Yozgat'ta Aydıncık ilçesinin ormanlık alanlarında yetiştiğini, bunun da bölgedeki Karadeniz iklimi etkisinden kaynaklandığını belirtiyor.

Bölgedeki serin hava ve doğal güzellik, özellikle yaz aylarında şehir dışından gelenlerin ilgisini çekiyor.

Adana'dan Amasya'ya seyahat eden Bilal Karadağ, yol kenarındaki çeşme başında verdiği molada duygularını şu sözlerle paylaştı: "Adana'dan Amasya'ya gidiyoruz. Burada Şebek geçidinde soğuk su akıyordu durduk. Gayet güzel bir yer. Memnun kaldık. Böyle yerlerin temiz düzgün bir şekilde bırakılması iyi olur. Bin 550 metreden Aydıncık'a inince 800 metreye kadar düşüyormuş yükseklik. Gayet serin ve doğal bir yer, yeşillikler içinde. Herkese tavsiye ederim. Adana'da bildiğiniz pişiyoruz."