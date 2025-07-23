Uzmanlar, yaz sıcaklarında serinlemek amacıyla kullanılan klimaların bilinçsiz kullanımının kas spazmı, solunum yolu enfeksiyonları ve hatta zatürreye yol açabileceği konusunda uyardı. Klimanın doğrudan vücuda temas etmemesi ve düzenli bakımının yapılması gerektiği ifade edildi.

Adana’da görev yapan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Meriç Zeydan, yaz aylarında artan klima kullanımına karşı vatandaşları uyardı. Klimaların bilinçsiz ve kontrolsüz kullanımının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirten Zeydan, özellikle terliyken klimanın doğrudan vücuda temasının kas spazmlarına neden olabileceğine dikkat çekti.

Boyun ve Sırt Ağrıları Artıyor

Dr. Zeydan, yaz aylarında en sık karşılaşılan şikayetlerin başında boyun ve sırt ağrılarının geldiğini söyledi. Terliyken klimaya maruz kalmanın kas spazmı riskini artırdığını belirten Zeydan, “Vücut üzerindeki sabit bir noktaya uzun süre soğuk havanın temas etmesi kasların kasılmasına ve tutulmalara yol açar. Özellikle gece boyunca çalışan klimalar sabah boyun ve bel ağrılarına neden olabilir” dedi.

Soğuk ve kuru havanın solunum yollarını da olumsuz etkilediğini vurgulayan Zeydan, burun ve boğaz mukozasının kurumasıyla birlikte enfeksiyon riskinin arttığını ifade etti. “Boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı, geniz akıntısı ve öksürük gibi belirtiler sıklıkla klima kaynaklı solunum yolu tahrişlerinin sonucudur” diye konuştu.

Klimaların düzenli bakımının yapılmaması durumunda alerjen birikimine neden olduğunu belirten Zeydan, “Filtreleri temizlenmeyen klimalar, biriktirdiği toz, polen, küf ve bakterileri ortama yayar. Bu durum özellikle astım ve alerjik nezle hastalarında şikayetlerin artmasına neden olur” uyarısında bulundu.

Kirli Klimalar Zatürreye Neden Olabilir

Dr. Zeydan, klima kullanımına bağlı olarak zatürre benzeri enfeksiyonların da görülebileceğini söyledi. Özellikle “lejyoner hastalığı” olarak bilinen bir tür zatürrenin, kirli klima sistemlerinde üreyen "Legionella" bakterisinin solunmasıyla bulaştığını belirtti. “Yüksek ateş, kas ağrısı, öksürük ve nefes darlığı gibi belirtilerle kendini gösteren bu hastalık, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf bireyler için hayati risk taşıyabilir” dedi.

Klimayı Doğru Kullanmak İçin Öneriler

Uzman Dr. Meriç Zeydan, klimanın doğru ve sağlıklı kullanımı için şu önerilerde bulundu:

Ortam sıcaklığı 23-25 derece arasında tutulmalı, klima doğrudan vücuda üflememeli. Dış ortamla iç ortam arasındaki sıcaklık farkı 10 dereceyi geçmemeli.

Klima kullanılan alanlar düzenli olarak havalandırılmalı, kapalı ve havasız ortamlarda biriken kirli hava çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir.

Filtre temizliği ihmal edilmemeli, filtreler ayda bir temizlenmeli ve yılda bir profesyonel bakım yaptırılmalı.

Özellikle çocuklar, yaşlılar, hamileler ve kronik hastalığı olan bireyler klima kullanımında daha dikkatli olmalı. Bu gruplar doğrudan soğuk havaya maruz kalmamalı ve gece boyunca çalışan klimalar zaman ayarlı olarak kullanılmalı.