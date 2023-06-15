Kaymakam Serin, Milletimizin huzuru, asayişin temini ve devletimizin güvenliği için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayarak canla başla hizmet veren, tarihi şan, şeref ve başarılarla dolu temel kurumlarımızdan olan Jandarma Teşkilatımızın kuruluşunun 184. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz dedi.

Serin yaptığı açıklamada; “Tarihinden aldığı güç ve ilhamla, 184 yıllık bilgi ve deneyimiyle ülkemizin iç ve dış güvenliğinin sağlanmasında, her geçen gün gelişen son teknolojik savunma araçlarıyla kendini yenileyerek büyük başarılara imza atan Türk Jandarma Teşkilatımız, yurt savunmasında ve asayişin sağlanmasında gösterdiği başarılar ile her daim milletimizin güven kaynağı olmuştur. Bu onurlu görevi, insanımızı merkeze alan bir anlayışla kanunları uygulayarak, büyük bir özveri ve millet sevgisiyle yerine getirmektedir.Bu duygu ve düşüncelerle Jandarma Teşkilatımızın 184. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı. Mustafa Babayiğit