Günümüzde sıkça araştırılan ve merak edilen isimlerden biri olan Serhat Yabancı, gizemli bir figür olarak dikkat çekiyor. İnternet kullanıcıları, bu ilginç kişinin kim olduğunu, nereli olduğunu ve hangi alanda eğitim aldığını öğrenmek istiyor. İşte Serhat Yabancı'nın hayatına dair merak edilen soruların cevapları...

SERHAT YABANCI KİMDİR?

Serhat Yabancı'nın kariyeri, medya ile tanışmasıyla başladı. TRT-1 radyo başta olmak üzere TRT kent radyo İstanbul, TRT kent radyo İzmir, Moral Fm, Alem Fm, İstanbul'un Sesi gibi önde gelen radyo istasyonlarında konuk olarak yer aldı. Ulusal ve yerel gazetelerdeki yazıları ve röportajlarıyla dikkat çekti. Ayrıca, TBMM Aile Bütünlüğü Komisyonu'nda medya dili ve aile konularında sunumlar yapma, Kültür Bakanlığı Kültür Şurası'na katılma gibi önemli çalışmalara imza attı. Lösev, belediyeler, okullar, vakıf ve yardım kuruluşları, üniversiteler gibi çeşitli kurum ve kuruluşlara yönelik verdiği konferanslarla topluma katkı sağladı.

SERHAT YABANCI NERELİ, HANGİ BÖLÜM MEZUNU?

Serhat Yabancı, 2 Kasım 1979 tarihinde Elazığ'da doğdu. Eğitimine İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde başlayarak yazarlık, aile danışmanlığı ve eğitimci olarak kariyerine yön verdi. Eğitim hayatında da öne çıkan Yabancı, İstanbul S.Zaim Üniversitesi'nde Aile Danışmanlığı, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde Uygulamalı Psikoloji, ODTÜ Sem'de Aile ve Evlilik Terapisi Eğitimi gibi çeşitli alanlarda eğitim aldı. Ayrıca, Bilişsel-Davranışçı Psikoterapist Eğitimi, Hacettepe Üniversitesi Denver Gelişim Testi Eğitimi gibi prestijli programlara katılarak bilgi birikimini derinleştirdi.

Çeşitli roller üstlenen Serhat Yabancı, Kıbrıs İlim Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır. Yazarlık kariyeri ise "KURTARICI MISIN KURBAN MI?" (2022), "Zihin Tuzakları" (2021), "Bensiz Biz Olmaz" (2019) gibi yedi kitaplık bir başarıya ulaşmıştır. Medya dünyasındaki varlığını Kanal-D, ATV, CNN Türk, Habertürk, Fox TV, TV8, Star TV gibi kanallarda ve milliyet.com ile pembenar'da sürdüren Yabancı, Türkiye genelinde düzenlediği imza günleri ve seminerlerle aile, evlilik ve ilişkiler konusundaki geniş bilgi birikimini paylaşarak toplumda olumlu etkiler bırakmaya devam etmektedir.