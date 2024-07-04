Serhat Türkel, 1983 yılında Almanya'da doğmuş ve bir yaşındayken ailesiyle birlikte Türkiye'nin Samsun ilinin Atakum ilçesine yerleşmiştir. İlk ve orta öğrenimini Atakum'da tamamlayan Türkel, bu ilçeyle güçlü bir bağ kurmuştur. Genç yaşta ticaret dünyasına adım atan Türkel, iş dünyasındaki tecrübelerini genişletmiştir.

2008 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) üye olarak siyasi kariyerine başlayan Türkel, Atakum Gençlik Kolları'nda yer alarak siyasete ilk adımını atmıştır. 2015-2019 yılları arasında CHP Atakum İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunmuş, yerel politikalara yön vermiştir.

SERHAT TÜRKEL NERELİ?

Serhat Türkel, 1983 Almanya doğumludur. 1984 yılında ailesiyle birlikte Samsun'a dönmüş ve burada büyümüştür. Serhat Türkel, Samsunlu olarak bilinmektedir.

Ticari hayatına turizm ve otelcilik sektöründe devam eden Türkel, 2015 yılında Otel 1919'un sahibi olmuştur. Turizm sektöründeki bu girişimiyle bölgenin sosyo-ekonomik gelişimine katkı sağlamayı hedeflemiştir.

SİYASİ KARİYERİNDE YÜKSELİŞ

2023 yılında CHP Atakum İlçe Başkanı olarak seçilen Türkel, partisi ve Atakum'un geleceğine yön vermeyi amaçlamaktadır. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP Atakum Belediye Başkanlığı için adaylığını açıklamış ve seçimleri kazanarak Atakum Belediye Başkanı olmuştur. Türkel, Atakum ilçesi için büyük projeleri hayata geçirmeyi hedeflemektedir.

ÖZEL HAYATI

Evli ve iki çocuk babası olan Serhat Türkel, aile değerlerine büyük önem vermektedir. Hem profesyonel hem de kişisel yaşamında topluma örnek olacak çalışmalar yapmayı amaçlamaktadır.