Bakan Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmaların neticesinde, olayın detaylarını paylaştı. Bakan, “Kavacık Mahallesi Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak’ta gerçekleşen saldırıda, Akın’a 2 mermi sol, 1 mermi sağ ayağından isabet etmiştir. Yaralı olarak Ataşehir’deki özel bir hastaneye kaldırılan Serhat Akın’ın sağlık durumu genel olarak iyi, ancak sol ayağındaki parçalı kırık nedeniyle alçıya alınmıştır,” ifadelerini kullandı.

Saldırıya karışan şahısların kimlikleri belirlendi. Bakan Yerlikaya, “Olayla bağlantılı olarak E.Ü., M.A., O.D. ve O.M. isimli şahısların tespit edildiğini duyurdu. Yardım ve yataklık yapan E.Ü. ve M.A. yakalanmış olup, motosikleti kullanan O.M. ve silahla ateş eden O.D. isimli şahısların yakalanması için çalışmalar sürmektedir. Olayın tüm detayları titizlikle araştırılmaktadır,” şeklinde konuştu.

Serhat Akın’ın saldırıya uğradığı anların ardından, saldırganların bir süre Akın’ın program yaptığı binanın çıkışını bekledikleri öğrenildi. Olayın ardından emniyet güçleri, şüpheli şahısların yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlattı.