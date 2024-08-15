Halk TV sunucusu Serhan Asker, 1974 yılında Hatay’da dünyaya geldi ve şu anda 47 yaşında. Eğitim hayatına Gaziantep’te başlayan Asker, lise öğrenimini tamamladıktan sonra yüksek öğrenim için Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’ne yöneldi. Akademik kariyerini Almanya’da, Siyasi Habercilik üzerine yüksek lisans yaparak tamamladı.

Gazetecilik kariyerine 1995 yılında Milliyet Gazetesi’nde başlayan Asker, 2000 yılında TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanlığı’nda siyaset muhabiri olarak televizyon haberciliğine adım attı. Özellikle Formula 1 ve Avrupa Futbol Şampiyonası gibi büyük organizasyonlarda hem yapımcı hem de sunucu olarak görev yaptı.

2004 yılında Türk siyasi tarihinde önemli bir dönemeç olan Kemal Derviş’in 18 aylık Ekonomi Bakanlığı dönemini anlatan "Krizden Çıkış ve Çağdaş Sosyal Demokrasi" adlı kitabı yayımlandı. Bu kitabı, Asker’in yazarlık kariyerinde önemli bir kilometre taşı oldu. Ayrıca, 2008 yılında RTGD tarafından televizyon haberciliği alanında "televizyon Oscar"ı olarak bilinen ödüle layık görüldü.

Serhan Asker, sürekli olarak babasını anmakta ve onun kendisini okumaya teşvik eden, her zaman destekleyen bir figür olduğunu vurgulamaktadır. Asker’in babası, okumayı askerde öğrendiği dönemde ona büyük katkıda bulunmuştur.