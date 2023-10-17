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Sergide, çini, örgü, ahşap yakma ve cam işleme gibi çeşitli kurslarda üretilen el emeği ürünler sergileniyor.

Sergi, 16 Ekim 2023 Pazartesi günü açıldı ve 20 Ekim 2023 Cuma gününe kadar açık kalması planlanıyor. Serginin açılışına Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, MHP Sorgun İlçe Başkanı Muaz Ağan, Sorgun Belediye Meclisi üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Sergiye, Sorgun halkı ve çevre ilçelerden gelen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sergide, çini vazolar, tabaklar, fincanlar, örgü çantalar, amigurumi oyuncaklar, ahşap yakma tablolar ve cam işleme süs eşyaları gibi çeşitli ürünler yer alıyor.

Sergi, Sorgun Belediyesi’nin sosyal sorumluluk projeleri kapsamında önemli bir yere sahip. Sergi, ilçede yaşayan kadınların ve çocukların yeteneklerini sergilemelerine ve ürettikleri ürünleri satarak aile ekonomilerine katkı sağlamalarına olanak sağlıyor.

Sergide sergilenen ürünlerden bazıları şunlar: “Çini vazolar, tabaklar, fincanlar, örgü çantalar, amigurumi oyuncaklar, ahşap yakma tablolar, cam işleme süs eşyaları.”

Sergide Aydınlıkevler, Ahmet Efendi, Osman Çavuş, Yazlak ve Yeşilöz Mahallelerini kapsayan 3 yeni Hilal Ev yapılacağı müjdesini veren Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci kursiyer hanımlarla sohbet ederek kursların verimliliği hakkında bilgi aldı. Sergide yöresel yiyecek olan hedik ikram edildi. (Haber Merkezi)