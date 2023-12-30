Tahmini Okuma Süresi: dakika

Binlerce canlının barınma ve uğrak yeri olan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde kameralara ve fotokapanlara yansıyan hayvanlar, Serengeti’yi aratmadı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü tarafından Türkiye’nin en önemli sulak alanlarında biri olan Kızılırmak Deltası’na konulan fotokapanlar, nesli tükenme tehlikesi altında olan birbirinden farklı canlıları kayıt altına aldı. Karacalar, çakallar, tilkiler objektiflere yansındı.

Tabii güzelliği ile hayran bırakan Kızılırmak Deltası’nı bu yıl da binlerce kişi ziyaret etti. 2023 yılında 31 bin 800 kişi deltaya uğradı. Ekolojisi bakımından çok önemli bir yere sahip deltada Aralık ayında güneşli havanın tadını çıkaran bazı hayvanlar havadan görüntülendi. Yüzlerce kuğu ve ördek suyun üzerinde keyif yaparken, yılkı atları ise deltada dört nala koştu.

"Fotokapanlar ile memeli hayvan türleri tespit ettik"

Doğa Koruma ve Milli Parklar Samsun Şube Müdürü Samet Yılmaz, "Kızılırmak Deltası Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahalarından bir tanesidir. Karadeniz Bölgesi’nde doğallığını korumuş en önemli sulak alanlarımızdan biridir. Burası kuş fotoğrafçıları veya doğa fotoğrafçıları için önemli bir durak noktasıdır. Her yıl buraya ziyaretçi akını yaşanmakta. 2023 yılında 31 bin 800 kişi buraya giriş yaptı. Alan içerisinde 365 tane kuş türü tespit edildi. Bunlardan 152 tanesi bu alanda ürüyor. Bu yüzden ekosistem olarak çok önemli bir yer olan kendini göstermekte. Bizler de buranın korunması için ekiplerimizle fotokapan kuruyoruz. Kaçak avcılığın önlenmesi hem de yaban hayatı gözlenmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Fotokapan çalışmaları sonucunda karaca, yaban domuzu, çakal, tilki ve su samuru gibi memeli hayvan türlerimizi tespit ettik. Buraların doğal yaşam alanlarını kontrol ediyoruz. Kaçak avcılığın da önüne geçiyoruz" dedi.

"2023 yılında Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 105 kişiye idari işlem yapıldı"

Deltada sürekli koruma ve kontrol faaliyetlerini gerçekleştirdikleri ifade eden Yılmaz, "Kızılırmak Deltası’nda aynı zamanda 554 bitki türü, 29 balık türü ve 33 memeli hayvan türü bulunmaktadır. Alanımız çeşitli ekosistemleri barındırmakta. Bu durum vatandaşlarımızın çok ilgisini çekiyor. O yüzden burada devamlı olarak koruma ve kontrol faaliyetlerini gerçekleştiriyoruz. Jandarma ekiplerimizde bize bu konuda yardımcı oluyorlar. Genellikle koruma ve kontrol faaliyetlerini birlikte yürütüyoruz. Hafta sonları özellikle vatandaşlar bu alanlara ilgi duyuyor. Kuşların göç esnasında buraya gelmesi vatandaşlarımız için ilgi odağı oluyor. Fotoğraf çekimi için oldukça güzel görseller sunuyor. 2023 yılında Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 105 kişiye idari işlem yapıldı. Deltada yapılan son sayımlara göre 272 tane yılkı atı bulunuyor. Bu yılkı atları grup halinde yaşamlarını sürdürüyor" diye konuştu.