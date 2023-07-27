Gazetemiz Genel Koordinatörü Mustafa Babayiğit ile sohbet eden Başkan Şerefli, "Kamuoyunun sesi olan yerel ve ulusal alanda milletimize çok önemli anlamda katkı sunan basınımız, Demokrasinin ve Cumhuriyetimizin yarınlara ulaşmasında çok önemli bir yere sahiptir'' dedi.

Başkan Şerefli, kamuoyunu bilgilendirirken doğru ve tarafsız habercilikten ödün vermeyen, kalemini hak, hakikat ve adaletten ayırmayan tüm basın emekçilerimizin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.

Başkan Şerefli yaptığı açıklamada; “Türkiye basınının toplumsal hayattaki yeri başta olmak üzere, tarihin her döneminde insanımızın gözü, kulağı ve sesi olmuştur. Basınımızın kamuoyunun haber alma hakkına katkıda bulunma görevini ilkeli, tarafsız, sorumlu gazetecilik anlayışı içerisinde yerine getirmek için çaba sarf etmiştir. Bu görevlerin yerine getirilmesinde, gazetecilerin çalışma şartlarının iyileştirilmesinin yanı sıra, meslek etiğinin her şeyin üstünde tutulması gerekiyor. Bunun dışında görev ve sorumluluk olarak da basınımızın görevini ifa ederken ilkeli, tarafsız ve sorumluluk içerisinde hareket ederek, milletimizin basınımıza olan güvenini kazanacağına ve bu durumun basınımızın itibarını da daha yukarılara taşıyacağına inanıyorum” dedi. Haber Merkezi