“Sendikal mücadelede kazanımın adresi Memur-Sen olarak bağlı sendikalarımızla birlikte zirvedeyiz” diyen İl Temsilci Şerefli, tüm hizmet kollarında bu sene de yetkili olmanın haklı gururunu yaşadıklarını kaydetti.

Şerefli, üyelere, teşkilata ve tüm kamu görevlilerine teşekkür ettiğini söyledi.

“AZİMLE ÇALIŞTIK”

Memur-Sen’in Türkiye genelindeki faaliyetleri hakkında konuşan ve 2023 yılında da azimle çalıştıklarını ifade eden Şerefli, “Sendikal mücadelede kazanımın adresi Memur-Sen olarak bağlı sendikalarımızla birlikte zirvedeki yerimizi pekiştirmenin, kamu görevlilerinin nezdindeki itibarımızı zirvede tutmanın, gösterilen teveccühle genele ilişkin ve tüm hizmet kollarında bu sene de yetkili olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bölgemizde yaşanan savaşların, insani ve ekonomik krizlerin, istikrarsızlıkların neden olduğu zorlu sosyoekonomik koşullara rağmen mücadele ve müzakere ilkeleriyle güçlü stratejiler geliştirerek 2023 yılında da azimle çalıştık ve 1 milyon 35 bin 250 üye sayımızla sendikal alanda güven unsuru olduğumuzu bir kere daha gösterdik” şeklinde konuştu.

“TER DÖKTÜK, BAŞARDIK”

Şerefli, “Sadece üye sayısı itibariyle değil sendikal mücadele ve kazanım itibariyle de çıtayı hep zirvede tutmayı başardık” dedi ve ekledi: “Memur-Sen olarak bize layık görülen zirve ve emanet edilen yetki; kamu görevlilerinin dezenformasyona, manipülasyona değil, mücadeleye, alın terine, kazanıma göre değer verdiğini göstermesi açısından da son derece kıymetlidir. ‘Emek Mücadelemizde 802 Kazanım’ adlıyla kitaplaştırarak kayıt altına aldığımız kazanımlarımız ile son bir yılda elde ettiğimiz 3600 ek gösterge, sözleşmeliye kadro gibi yeni kazanımlar bulunduğumuz yerin tesadüf değil emek mahsulü olduğunun göstergesidir. Gerek kazanımlarımız gerekse de milletimizin gösterdiği teveccüh, ilk yola çıktığımızda ‘ideolojik sendikacılık değil hizmet sendikacılığı, şiddet ve yıkım sendikacılığı değil müzakere ve mücadele sendikacılığı’ şeklinde ortaya koyduğumuz paradigma değişikliğinin neticesidir. Sadece üye sayısı itibariyle değil sendikal mücadele ve kazanım itibariyle de çıtayı hep zirvede tutmayı başardık. Bütün bunlar, omuz omuza vermenin, sendikal ruhun ifadesi olan dayanışma ve birlik şuurunun somut sonuçlarıdır. 1’lerden milyona ulaşırken, inançla yoğrulmuş şuur, akılla geliştirilmiş strateji karşılık buldu ve her bir hizmet kolunda yetki istikrara kavuştu. Konfederasyon ve bağlı sendikalarımızın genel merkezlerinden il ve ilçe teşkilatlarına, işyeri temsilcilerinden üyelerimize kadar hep birlikte çalıştık, ter döktük, başardık.”

“ÇOK ÖNEMLİ MESAFELER ALDIK”

Şerefli konuşmasının sonunda, “Geride bıraktığımız 6 toplu sözleşmede masaya yetkili sendika olarak oturmamızı, gerek masada gerek KPDK ve KİK gibi sosyal diyalog mekanizmalarında gerekse de hukuk ve yargı zemininde kazanımlar üretmemizi sağlayan güç hiç şüphesiz bize teveccüh gösteren üyelerimiz, örgütlülüğümüz, mücadele ve müzakereye dayalı çözüm odaklı akademik sendikacılığımızdır. Bu güçle ve ‘kaybedeni olmayan kazanım’ anlayışıyla hem ülkemize hem de tüm kamu görevlilerine kazandırdık, ‘güçlü memur güçlü Türkiye’ yolunda çok önemli mesafeler aldık. Bu çerçevede 3600 Ek Gösterge sorununu çözdük ve 460 bini aşan sözleşmeliyi kadroya kavuşturduk. 3600 ek göstergenin şefler ve teknikerler başta olmak üzere birinci dereceye yükselen tüm memurlar için de verilmesi için yaptığımız mücadele de karşılık buldu. İlkeli, istikrarlı ve kararlı çağrılarımızla en düşük memur maaşının Temmuz 2023’ten itibaren geçerli olmak üzere 22 bin liraya yükseltilmesini sağladık. 7. Dönem Toplu Sözleşmeye doğru gittiğimiz bu süreçte, özellikle kamu görevlilerinin hakları için çalışmalarımızı en güçlü şekilde sürdürüyoruz. Genel merkezimizle, 11 hizmet kolunda yetkili sendikalarımızla, mücadele azmini kuşanmış güçlü teşkilatımızla, 1 milyon 35 bin 205 üyemizle emeğin değerini yükseltmeye, güçlü ve büyük Türkiye için ter akıtmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle; gayretlerimizi gören, kazanımlarımızı takdir eden, bizleri yetkide istikrarın adresi haline getiren, zirvedeki yerimizi güçlendiren çok değerli üyelerimize, teşkilatımıza ve tüm kamu görevlilerine teşekkür ediyoruz” dedi. Melike Aslı Arslan