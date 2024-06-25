Türk pop müziğinin tanınmış isimlerinden Serdar Ortaç, uzun süredir alkollü çıkmasıyla eleştirilere maruz kalmış ve TikTok hesabındaki açıklamalarıyla da dikkat çekmişti.

Ancak şimdi hayatında yeni bir döneme girdiğini belirten Ortaç, alkolü bıraktığını açıkladı.

Ünlü şarkıcı, dün verdiği konsere alkolsüz çıktı. Değişim geçirdiğini ve imam olma yolunda ilerlediğini söyleyen Ortaç, dansçı kızları da artık sahnede kullanmayacağını açıkladı.

"30 yıldır her gün içtiğim içkiyi ve sigarayı bıraktım. Artık koyu bir alkolik olmaktan çıkıp başka bir yöne doğru ilerliyorum" diyen ünlü şarkıcı, son konserine alkolsüz çıktı.

Ortaç, seyircileriyle samimi bir şekilde sohbet ederek, "Depresyonda da değilim artık. Değişim geçirdim ve kendime yeni bir başlangıç yapma kararı aldım" dedi.