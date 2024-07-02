Son dönemde Türkiye'nin gündeminde sıkça adı geçen Serdar Öktem, özellikle Ülkü Ocakları eski başkanı Sinan Ateş'in cinayetiyle bağlantılı olarak tutuklanmasıyla dikkat çekti. Peki, Serdar Öktem kimdir, nerelidir ve neden cezaevindedir? İşte detaylar...

SERDAR ÖKTEM KİMDİR?

Serdar Öktem, avukatlık mesleğini icra eden ve kendi hukuk bürosu olan Öktem Hukuk Bürosu'nun sahibidir. Malatya kökenli olan Öktem, Galatasaray'ın üyesidir ve özellikle MHP'ye yakınlığıyla bilinir. Siyasi kariyerinde MHP'nin İstanbul 3. Bölge 13. sıra milletvekili adayı olarak gösterilen Öktem, Türk avukat ve siyasetçi olarak tanınmaktadır. Serdar Öktem'in yaş bilgisi kamuoyuyla paylaşılmamıştır.

SERDAR ÖKTEM NEDEN CEZAEVİNDE?

Serdar Öktem, Ülkü Ocakları eski başkanı Sinan Ateş'in cinayetiyle ilgili olarak tutuklanmıştır ve şu anda cezaevinde bulunmaktadır.