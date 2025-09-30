Özellikle Ekrem İmamoğlu’nun da yer aldığı dava sürecine dair gelişmelerin ardından, Haydanlı’nın kim olduğu ve ne iş yaptığı araştırılıyor.

Soruşturma Sürecinde Neler Yaşandı?

İBB’ye yönelik yürütülen kapsamlı soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Serdar Haydanlı’nın, daha önce ifadesi alınmadan serbest bırakıldığı iddia edilmişti. Ancak 22 Mart 2025 gecesi, diğer şüphelilerle birlikte savcılığa sevk edilen Haydanlı, sabah saatlerine kadar süren ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mahkeme kararının kamuoyuyla paylaşılması üzerine, Haydanlı’nın kimliği ve geçmişi hakkında detaylar merak konusu oldu.

Serdar Haydanlı Kimdir?

Serdar Haydanlı’nın doğum tarihi, yaşı ve memleketine dair net bilgiler bulunmamakla birlikte, akademik geçmişiyle dikkat çeken bir isim. Moskova Devlet Basın Üniversitesi’nde Bilgisayar Mühendisliği alanında yüksek lisans eğitimi alan Haydanlı, özellikle teknoloji ve bilişim dünyasında bilinen bir figür olarak öne çıkıyor.

Hangi Alanda Çalışıyor?

Haydanlı, 2015 yılında kurduğu 4.5G Grup adlı şirketle telekomünikasyon ve bilişim sektörlerinde faaliyet göstermeye başladı. Şirket, teknoloji çözümleri, altyapı projeleri ve dijital iletişim sistemleri üzerine çalışmalar yürütüyor.

Ayrıca, Serdar Haydanlı'nın yalnızca özel sektörle sınırlı kalmayıp, çeşitli kamu kurumları ve bürokratik yapılarla tanıtım ve organizasyon alanlarında da iş birliği yaptığı biliniyor. Bu yönüyle hem iş dünyasında hem de kamu odaklı projelerde yer alan çok yönlü bir profesyonel olarak öne çıkıyor.

