Fenerbahçe'nin kadro planlamasında yer almayan 33 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu Serdar Aziz'in yeni adresi netleşti.

Süper Lig'deki birçok kulübün transfer listesinde yer alan Aziz, İstanbul'da kalma kararı alarak lacivert-beyazlı kulüp Kasımpaşa ile anlaşma aşamasına geldi.

Serdar Aziz, Anadolu kulüplerinin tekliflerini geri çevirerek İstanbul'da kalmayı tercih etti. Kasımpaşa ile görüşmelerde olumlu bir hava olduğu belirtilirken, tecrübeli oyuncunun kısa süre içinde lacivert-beyazlı kulüple sözleşme imzalaması bekleniyor.

1.83 metre boyundaki stoper, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 20 maçta 1528 dakika sahada kalarak 1 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.

Kasımpaşa'nın bu transferle savunma hattını güçlendirmesi bekleniyor.