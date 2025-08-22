Amatör futbolcu kimliğiyle tanınan Sercan Türk, son dönemde İstanbul'da yaşanan lüks otomobil kazasıyla dikkat çekiyor. Özellikle 15 milyon TL değerindeki pert Ferrari'yi satın almasıyla bilinen Türk, bu gelişme sonrası tekrar gündeme oturdu.

Sercan Türk'ün kim olduğu ve futbol kariyeri, yaşanan Ferrari kazası sonrası vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İstanbul'da perte çıkan 15 milyon TL'lik lüks otomobilin yeni sahibi olmasıyla büyük ses getiren Sercan Türk, amatör liglerdeki kariyeriyle de dikkat çekiyor. Lüks otomobil tutkusuyla bilinen futbolcu, uzun yıllardır sahalarda yer alıyor.

Sercan Türk Kimdir? Nerede Doğdu Ve Kaç Yaşında?

Sercan Türk, 25 Eylül 1991 tarihinde dünyaya geldi. Şu anda 34 yaşında olan Türk, futbol kariyerini İstanbul'da şekillendirdi. Doğum yeri hakkında net bir bilgi bulunmamakla birlikte, uzun yıllar İstanbul amatör liglerinde forma giymesiyle tanınıyor.

Sercan Türk Ne İş Yapıyor? Mesleği Nedir?

Sercan Türk, futbolculuk mesleğini aktif bir şekilde icra ediyor. Amatör liglerde top koşturan Türk, aynı zamanda lüks otomobil tutkusuyla da bilinen bir isim. Sahadaki performansının yanı sıra, özellikle sosyal medyada gündem olan Ferrari alımıyla adından söz ettiriyor.

Sercan Türk'ün Kariyeri

2005 yılında Yeşilce Spor Kulübü'nde futbola adım atması, Türk’ün adının daha geniş kitleler tarafından duyulmasına vesile oldu. Kariyeri boyunca İstanbul'un çeşitli amatör kulüplerinde forma giyen futbolcu, sahadaki istikrarıyla dikkat çekti.

Ferrari 458 Italia Olayı Nedir?

Geçtiğimiz günlerde, Sercan Türk sosyal medyada yayılan bir haber nedeniyle gündeme geldi. İstanbul E-5 karayolunda test sürüşü sırasında kaza yapan ve perte çıkan 2012 model Ferrari 458 Italia'nın yeni sahibinin Sercan Türk olduğunun ortaya çıkması üzerine, futbolcu hakkındaki merak arttı. Yaklaşık 15 milyon TL değerindeki ağır hasarlı aracı satın alması, sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı.

Sercan Türk Hangi Takımlarda Oynadı?

Sercan Türk, kariyeri boyunca birçok farklı takımda görev aldı. İşte forma giydiği kulüpler:

Yeşilce Spor Kulübü

Kartal Sportif Faaliyetleri A.Ş.

Beykoz Anadolu Spor A.Ş.

Anadolu Hisarı İ.Y.

Ataşehir Çamoluk Spor

Kuştepe Spor

Bahçelievler Yenibosna Spor Kulübü

Başakşehirspor

Altınova Belediyespor

Sitespor

Avcılar Spor Kulübü

Sancaktepe Futbol Kulübü

Cankurtaran

Bahçelievler Futbol Atletik Spor

Bakırköyspor (son kulübü)