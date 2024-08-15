Fenerbahçe, Süper Lig'deki sezon açılış maçında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup ederken, maç sonrası Ferdi Kadıoğlu'nun geleceği hakkında spekülasyonlar gündeme geldi.

Maç sonu sosyal medyada yayılan görüntüler, Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe'ye veda ettiği yönünde yorumlara neden oldu.

Haber Global Spor Müdürü Sercan Hamzaoğlu, Ferdi Kadıoğlu'nun transfer durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Hamzaoğlu, Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu'nu bugün itibarıyla satışa çıkarmadığını belirtti. Hamzaoğlu, "Kulüp yetkilileriyle görüştüm ve herhangi bir satış işlemi yapılmadığını öğrendim. Ferdi Kadıoğlu’nun veda ettiği iddiaları kesinlikle doğru değil" dedi.

Hamzaoğlu, Temmuz ayında Brighton'dan gelen 30 milyon euro ve üzeri teklifin Fenerbahçe tarafından değerlendirildiğini ifade etti. Ancak, Ferdi Kadıoğlu’nun menajerinin İngiliz kulübünden gelen teklifi oyuncunun düşünceleriyle uyumlu olarak değerlendirdiğini, fakat Fenerbahçe'nin oyuncunun satışına onay vermediğini ekledi. Arsenal ve Manchester United'ın da ilgilendiği ancak tekliflerin Brighton'ın teklifinin altında kaldığı bilgisi verildi.

Fenerbahçe'den ise gece yarısı yapılan açıklamada, Ferdi Kadıoğlu'nun veda ettiği haberlerinin asılsız olduğu belirtildi. Fenerbahçe Futbol A Takımı Medya Sorumlusu Alper Yemeniciler, "Ferdi Kadıoğlu’nun veda ettiği yönündeki yorumlar doğru değildir. Oyuncumuz maç sonu taraftarlarımıza selam durarak normal bir veda etti" ifadelerini kullandı.

Bu gelişmeler ışığında, Ferdi Kadıoğlu'nun geleceğiyle ilgili belirsizlik devam ederken, Fenerbahçe'nin oyuncunun transferi hakkında nihai bir karar vermediği anlaşılmaktadır.