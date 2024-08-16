Serap Çil Fatih Altaylı’nın eski sevgilisidir. Serap Çil ayrıca, bir gazeteci olarak bilinmektedir.

SERAP ÇİL, FATİH ALTAYLI'NIN 13 YIL ÖNCEKİ DARP İDDİALARINA YANIT VERDİ

Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile gazeteci Fatih Altaylı arasında yaşanan polemik sürerken, Altaylı'nın 13 yıl önce Serap Çil’i darbettiği iddiaları yeniden gündeme geldi. Serap Çil, Kılıçdaroğlu'nun kendisinin de adını anarak yaptığı açıklamalara yanıt verdi ve Kılıçdaroğlu'na hem teşekkür etti hem de sitemde bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun, Altaylı’nın adının karıştığı bir darp olayına dair açıklamalar yapmasının ardından, Çil sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Çil, Altaylı'nın darp olayını beyzbol sopasıyla değil, golf sopasıyla gerçekleştirdiğini belirtti.

"GEÇ KALDINIZ" İLE SİTEM ETTİ

Serap Çil, Kılıçdaroğlu'na önce sitemde bulunarak, desteklerin zamanında verilmesi gerektiğini ifade etti. Çil, "Destek zamanında yapılmış olsaydı, bugün bu ithamlarla karşılaşmayabilirdik" dedi. Kılıçdaroğlu'na, şiddet mağdurlarının yanında olmasını dileyen Çil, destek için teşekkür etti.

"KADINA ŞİDDET KOZ OLARAK KULLANILMAMALI"

Şiddet mağdurlarına yönelik desteklerin önemine vurgu yapan Çil, şiddetin, kişisel çatışmalarda koz olarak kullanılmaması gerektiğini belirtti. "Şiddetin karşısında dik durmak gerekir. Şiddet gördüğümden bu yana 13 yıl geçti ve bu süre içinde Altaylı’yla kavga eden herkes, davamı kendi çıkarları için kullandı" diye konuştu.

KADINLARA DA SİTEM ETTİ

Çil, dava sürecinde yaşadığı sıkıntılardan ve çıkar sağlama çabalarından bahsetti. "Şiddet mağdurlarını kendi çıkarları için kullanmaya çalışan kişiler oldu" diyen Çil, bu kişilerin arasında hemcinslerinin de bulunduğunu belirtti. "Şiddet uygulayanın kim olduğuna bakmadan, şiddet görenin yanında durulması gerektiğini" vurguladı.

ALTAYLI-KILIÇDAROĞLU POLEMİĞİ: NE OLMUŞTU?

Fatih Altaylı, bir televizyon programında Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek "Kılıçdaroğlu, SSK’yı batırmış olabilir ve bunun farkına varmaz" demişti. Kılıçdaroğlu ise Altaylı’ya sert bir dille yanıt vererek, Altaylı’yı "onurlu gazeteci düşmanı" ve "paranın kölesi" olarak nitelendirmişti.

SERAP ÇİL VE FATİH ALTAYLI OLAYI NEDİR?

Medyaradar'da yayımlanan "Keskin Kalem" başlıklı yazıda, Fatih Altaylı'nın Serap Çil’i Habertürk binasında golf sopasıyla dövdürdüğü iddia edilmişti. Çil’in susturulması için Altaylı’nın sağ kolu Ramazan Kurnaz’ı görevlendirdiği öne sürülmüştü. Çil, yıllardır baskı altında olduğunu ve suçlamaların kaldırılması için hukuki mücadele verdiğini belirtmişti.