Sözcü TV sunucusu Serap Belovacıklı ile İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale dünya evine girdi. Çiftin nikah şahitliğini CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu yaptı. Peki, Ümit Özlale'nin eşi Serap Belovacıklı kimdir? Kaç yaşında ve ne iş yapar? İşte tüm detaylar...

SERAP BELOVACIKLI KİMDİR?

Gazeteci Serap Belovacıklı, 17 Temmuz 1984 tarihinde Bursa’da doğdu. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden mezun olan Belovacıklı, 2007 yılında Olay TV’de kariyerine başladı. Daha sonra Habertürk ve Akşam Gazetesi’nde çalıştı.

2018 yılında Haber Global’in Ankara Bürosu’nda siyaset muhabiri olarak göreve başlayan Belovacıklı, 2020’de Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde Basın Danışmanı olarak çalıştı. Aynı dönemde Haber Global’de hafta sonu haberlerini sundu. Şu anda ise Sözcü TV’de haber spikerliği yapmaktadır.

NİKAH VE DÜĞÜN DETAYLARI

Gazeteci Serap Belovacıklı ve İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, İstanbul'da düzenlenen görkemli bir nikah töreniyle evlendi. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun yanı sıra pek çok davetli katıldı. Özel, çiftin nikah şahitliğini üstlenerek Belovacıklı ve Özlale ailelerine hayırlı olsun dileklerini iletti.

Serap Belovacıklı'nın başarılarla dolu kariyeri ve hayatı, medya dünyasında dikkat çekmeye devam ediyor. Bu evlilikle birlikte hem kariyer hem de özel hayatında yeni bir sayfa açan Belovacıklı, mesleki hayatına Sözcü TV’de spiker olarak devam etmektedir.