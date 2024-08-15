14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri'nde Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay Milletvekili olarak seçilen Can Atalay, son dönemin merak edilen isimlerinden biri. Atalay’ın hayatı, kariyeri ve mevcut durumu hakkında detaylı bilgiye ulaşmak isteyenler için kapsamlı bir derleme:

CAN ATALAY KİMDİR?

24 Mart 1976 tarihinde İstanbul’da doğan Can Atalay, tam adıyla Şerafettin Can Atalay’dır. 2024 itibarıyla 47 yaşında olan Atalay, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezundur. Gazeteci ve yazarların düşünce özgürlüğü davalarında avukatlık yaparak tanınan Atalay, özellikle toplumsal olaylar üzerine verdiği hukuki mücadelelerle dikkat çekmiştir.

CAN ATALAY’IN KARİYERİ

Kariyerine NTV'nin hukuk departmanında başlayan Atalay, 2014'te Soma Faciası, 2014'te Ermenek Maden Kazası, 2016'da Adana'daki öğrenci yurdu yangını ve 2018'deki Çorlu tren kazası gibi önemli toplumsal olaylarda avukatlık yapmıştır. Bu davalar, onun kamuoyunda bilinirliğini artırmış ve toplumsal adalet konusundaki duyarlılığını pekiştirmiştir.

CAN ATALAY NE İŞ YAPIYOR?

Asıl mesleği avukatlık olan Can Atalay, 14 Mayıs 2023 seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay Milletvekili olarak seçilmiştir. Siyasi kariyerinde, toplumsal ve adalet konularına dair duyarlılığıyla bilinen Atalay, milletvekilliği görevine başlamıştır.

CAN ATALAY NEDEN TUTUKLANDI?

Can Atalay, Gezi Parkı olayları sırasında Taksim Dayanışması’nın avukatlığını üstlenmesiyle tanınmıştır. Hakkında beraat kararı verilmesine rağmen, 22 Nisan 2022 tarihinde “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlamasıyla 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. Bu karar, Silivri Kampüsü’ndeki İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde verilmiştir. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına rağmen tahliye edilmeyen Atalay, sık sık gündemde kalmaktadır.