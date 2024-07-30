Sera Kadıgil, 29 Kasım 1984 tarihinde İstanbul’da doğdu ve aslen Gümüşhane'nin Kelkit ilçesindendir. Tam adı Saliha Sera Kadıgil Sütlü olan Kadıgil, eğitimine İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde başladı ve 2003 yılında Vefa Lisesi'nden mezun oldu. Hukuk lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra, 2010 yılında aynı üniversiteden özel hukuk alanında yüksek lisans derecesi aldı. Londra'da Queen Mary Üniversitesi’nde sinema eserleri üzerine araştırmalarda bulundu.

HUKUK VE SİYASET KARİYERİ

Mezuniyetinin ardından İstanbul Barosu'na bağlı olarak serbest avukatlık yapmaya başladı. Avukatlık kariyerini kültür ve sanat hukuku alanında yoğunlaştıran Kadıgil, birçok tiyatro ve sanat örgütünün yanı sıra Oyuncular Sendikası, Sinema Televizyon Sendikası ve Bağımsız Tiyatrolar Derneği Girişimi gibi meslek örgütlerinin avukatlığını üstlendi. Ayrıca İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Yürütme Kurulu’nda üyelik yaptı.

2011 yılında CHP Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği görevine getirilen Kadıgil, 2014'ten itibaren Parti Meclisi Üyeliği yaptı. 2018 yılında CHP’den İstanbul Milletvekili seçilen Kadıgil, TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi olarak görev aldı. 25 Haziran 2021 tarihinde CHP’den istifa ederek Türkiye İşçi Partisi’ne (TİP) katıldı ve burada parti sözcülüğü ve yasama büro sekreterliği görevlerinde bulundu.

TARTIŞMALI ANLAR VE MEDYA

Sera Kadıgil, 2022 TBMM bütçe görüşmeleri sırasında, yanında getirdiği hoparlörle 'Yalan' ve 'Palavra Palavra' şarkılarını çalarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı protesto etti. Bu eylem TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından kınandı. Kadıgil, TBMM iç tüzüğü gereğince savunma hakkını kullandı ve bu süreçte Türkiye İşçi Partisi adına Genel Başkan Erkan Baş bütçe görüşmelerinde söz aldı.

ÖZEL HAYAT

Sera Kadıgil, 2011 yılında akademisyen Tolga Sütlü ile evlendi. 2022 itibarıyla 38 yaşında olan Kadıgil, 1.61 metre boyunda ve 58 kilogram ağırlığındadır. İngilizceyi iyi derecede konuşabilen Kadıgil, sosyal medya platformlarında @serakadigil kullanıcı adıyla aktiftir.

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