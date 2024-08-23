Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018 tarihinde, AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın seçim çalışmaları sırasında Şenyaşar ailesinin işyerinde başlayan ve hastaneye kadar uzanan şiddetli saldırı sonucunda Hacı Esvet Şenyaşar (66), oğulları Adil Şenyaşar (25) ve Celal Şenyaşar (45) ile AKP milletvekilinin ağabeyi Mehmet Şah Yıldız hayatını kaybetti. Olayda Mehmet, Ferit ve Fadıl Şenyaşar'ın da aralarında bulunduğu toplam sekiz kişi yaralandı.

ŞENYAŞAR AİLESİ OLAYI: NE YAŞANDI?

AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, 2018 seçim çalışmaları kapsamında Suruç'ta esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Bu ziyaret sırasında Şenyaşar ailesi ile AKP'liler arasında başlayan kavga, kısa sürede şiddetli bir çatışmaya dönüştü. Celal, Adil, Mehmet, Fadıl ve Ferit Şenyaşar kardeşler ağır yaralanarak Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak hastanede de saldırılar devam etti ve Hacı Esvet Şenyaşar, oğulları Celal ve Adil ile milletvekilinin kardeşi Mehmet Şah Yıldız hayatını kaybetti.

OLAYIN ARDINDAN TUTUKLAMALAR VE YARGI SÜRECİ

Olayın ardından, Şenyaşar ailesinin işyerinde yaşanan saldırıya ilişkin dava açıldı. Bu davada saldırı sırasında ağır yaralanan Fadıl Şenyaşar'a 37 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Aynı zamanda, olaydan 15 ay sonra adliyeye gidip teslim olan AKP'li vekilin ağabeyi Enver Yıldız, 'haksız tahrik altında suç işlediği' gerekçesiyle 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Olayın üzerinden dört yıl geçmesinin ardından ise, Yıldız ailesinden 11 kişi gözaltına alındı ve bunlardan dört kişi tutuklanırken, yedi kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OLAYIN ŞOK EDEN AYRINTILARI: ANNE EMİNE ŞENYAŞAR'IN TANIKLIĞI

Anne Emine Şenyaşar, olay gününü ve sonrasını şu sözlerle anlattı: "O sabah eşimi ve çocuklarımı her zamanki gibi dükkâna gönderdim. Böyle kara bir gün olacağını bilseydim, asla göndermezdim. O zalimler yavrularımı elimden aldılar. Hastanede, eşim Esvet’i yaralı olarak gördüm ama ona ulaşmama izin vermediler. Linç edilişini izlemek zorunda kaldım."

OTOPSİ RAPORLARI: ŞİDDETİN BOYUTLARI

Olayda yaşamını yitiren baba Hacı Esvet Şenyaşar’ın vücudunda 7 hayati bölgede ciddi yaralar olduğu ve 23 noktada öldürücü nitelikte olmayan yaraların tespit edildiği belirtildi. Oğulları Celal ve Adil Şenyaşar’ın ise yakın mesafeden ateş edilen toplam 23 kurşunla hayatını kaybettiği otopsi raporlarına yansıdı.

KAMUOYU VE HÜKÜMETİN TEPKİLERİ

Olayın ardından dönemin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilinin kardeşinin PKK'lılar tarafından öldürüldüğünü belirterek, bu olayı PKK ve HDP'nin Kürtlerin kanından beslenme stratejisine bağladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise saldırının önceden planlandığını ve hazırlıklı bir şekilde gerçekleştirildiğini iddia etti. Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım da faillerin PKK sempatizanı olduğu yönünde polis kayıtlarına dikkat çekti.

AHMET EŞREF FAKIBABA'NIN PİŞMANLIĞI

Dönemin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, olaydan dört yıl sonra yaptığı açıklamada, Şenyaşar ailesine yönelik 'terör olayı' dediği için pişman olduğunu belirtti ve "Kendimi affedemiyorum" dedi.

OLAYIN ARDINDAKİ GERÇEKLER HALA ORTAYA ÇIKARILMAYI BEKLİYOR

Şenyaşar ailesi olayında yaşanan şiddet ve linçin detayları hala kamuoyunu meşgul ederken, olayın arkasındaki gerçekler tam anlamıyla gün yüzüne çıkarılmış değil. Adaletin tecelli etmesi için toplumun beklentisi sürüyor.