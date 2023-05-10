Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın ile çalışmaları yerinde inceleyen Bölge Müdürü Nurettin Şenol yapılacak imalatlarla ilgili yerinde incelemeler yaptı.

Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın, “İklim değişikliği ve şehirleşmenin beraberinde getirdiği olumsuzluklardan olan kuraklık ve taşkın; su yönetiminin iki ana konusudur” dedi.

TAŞKIN NEDİR?

Bir akarsuyun muhtelif nedenlerle yatağından taşarak, çevresindeki arazilere, yerleşim yerlerine, altyapı tesislerine ve canlılara zarar vermek suretiyle, etki bölgesinde normal sosyo – ekonomik faaliyeti kesintiye uğratacak ölçüde bir akış büyüklüğü oluşturması olayı şeklinde ifade edilmektedir.

Doğal felaketlerden olan taşkın ve sel, gerek dünyada gerekse ülkemizde çok büyük mal ve can kayıplarına sebep olmaktadır. Taşkınlar, daha çok vadi tabanlarında ve aşağı havzalarda meydana gelirler ve içerdiği katı materyal miktarı sellere oranla daha az olan yüksek su akışlarını ifade ederler.

Dünyanın birçok bölgesinde aşırı yöresel yağışlardan veya toplu kar erimelerinden sonra yaşanan akarsu taşkınları sel olayının en yaygın örneğidir. Sel / taşkın veya bu türdeki afetlerin oluşumunda insan aktiviteleri önemli paya sahiptir. Risk bulunan sahalarda önceden tedbir alınmaksızın süregelen kontrolsüz kentleşme faaliyetleri dünyanın her köşesinde taşkınların en önemli nedenidir.

TAŞKIN KONTROLÜNDE DSİ

Türkiye’de su kaynakları yönetimi konusu Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü faaliyetlerini kapsadığından su kaynaklarının havza ve ülke bazında yönetilmesinde koordinasyon görevli bu müdürlük tarafından üstlenilmektedir. DSİ yapım işleri şartnamelerinde, yerleşim yerlerinin büyüklüğüne göre akarsuyun 100, 500 ve 1000 yıllık taşkın tekrarlama akımları göz önünde bulundurulup yapılacak olan tesisler projelendirilir.

Örneğin ilgili dokümanda dolu savak tasarım debisi seçim kriterleri aşağıdaki gibi özetlenmiştir;

A- Dolgu barajlarda dolusavak muhtemel maksimum feyezan (MMF) kullanılarak kapaklı veya kapaksız bütün dolusavaklar için taşkın ötelemesi yapılarak tespit edilecektir.

B- Beton barajlarda (silindirle sıkıştırılmış beton barajlar dahil) rezervuar azami işletme seviyesinde iken, dolusavak kapasitesi 1000 yıl tekerrürlü feyezanın pik debisine eşit olarak seçilecek ve 10 000 yıl tekerrürlü feyezan debisine göre taşkın ötelemesi yapılacaktır. 10 bin yıllık feyezan veya muhtemel maksimum feyezan (MMF) vukuunda, mansap şartlarının uygun olması halinde ve baraj kreti üzerinden suyun aşmasının beton barajın emniyetini tehdit etmeyeceği durumunda baraj kreti üzerinden suyun aşmasına müsaade edilebilecektir. İfadeleri yer almaktadır. Aynı dokümanda derivasyon tesisleri ve regülatörler içinde detaylı olarak tasarım debisi seçilim kriterleri aktarılmaktadır. Genel olarak Devlet Su İşleri Yapım Şartnamelerinde taşkın debisi için çevresel etkiler dikkate alınarak debi seçilim kriterleri belirlenmektedir. Ancak her ne şekilde olursa olsun büyük baraj yapıları için taşkın öteleme periyodu MMF yani Muhtemel Maksimum Feyezan debisi kullanılarak tasarlanmaktadır. Yerleşim alanı olmayan fakat tarım alanı olan yerler için ise 10 ve 50 senelik tekrarlama akımları dikkate alınmaktadır. Bu çalışmalar çerçevesinde, taşkınları önlemek maksadıyla taşkından koruma tesisleri inşa etmekte, dere yataklarında tanzim ve ıslah çalışmaları yapmaktadır. Haber Merkezi