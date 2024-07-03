Şenol Fidan 1966 İstanbul doğumludur ve profesyonel futbol kariyerinde defans mevkiinde performans sergilemiştir. Beşiktaş'ta oynadığı dönemde, üç yıl üst üste Türkiye 1. Futbol Ligi şampiyonluk kadrosunda yer almıştır. 2022 yılında futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra teknik direktör olarak 20 yıl boyunca çeşitli kulüplerde görev yapmıştır. Halen Tuzlaspor'da teknik direktörlük yapmaktadır.

ŞENOL FİDAN HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

Profesyonel futbol kariyerine 1986 yılında Boluspor'da başlamış ve 2002 yılına kadar birçok kulüpte defans oyuncusu olarak görev almıştır. 16 yıl süren kariyerinde önemli başarılara imza atmıştır. Oynadığı takımlar şunlardır:

Boluspor (1986-1988)

Beşiktaş (1988-1993)

Gaziantepspor (1993-1995)

Çanakkale Dardanelspor (1995-1997)

Eskişehirspor (1997-1998)

Karşıyaka (1998)

Pendikspor (1998-2002)

ŞENOL FİDAN NE ZAMAN FUTBOLCULUĞU BIRAKTI?

Şenol Fidan, 2002 yılında Pendikspor'da profesyonel futbolculuk kariyerine son vermiştir. 1986 yılında Boluspor ile başladığı kariyeri, 16 yıl boyunca devam etmiştir.

ŞENOL FİDAN’IN FUTBOLCUYKEN KAZANDIĞI BAŞARILAR NELERDİR?

Şenol Fidan, Beşiktaş'ta oynadığı dönemde 1993 yılında başlayan üç sezon boyunca üst üste şampiyonluk yaşamıştır. Beşiktaş formasıyla 92 lig maçında 6 gol atmıştır. Ayrıca, 1998-2002 yılları arasında Pendikspor'da kariyerine devam etmiştir.

ŞENOL FİDAN’IN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Şenol Fidan, futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra teknik direktörlük kariyerine başlamıştır. 2002 yılında Beykozspor'da yardımcı antrenör olarak görev yapmış, 2006 yılında ise ilk kez Beykoz Spor Kulübü ile teknik direktörlük yapmaya başlamıştır. 2022 yılında Tuzlaspor'da teknik direktörlük kariyerini sonlandırmıştır. Teknik direktörlük yaptığı takımlar şunlardır:

Beykoz (2002-2004)

Malatyaspor (2004-2005)

Hazar Lenkeran (2005-2006)

Beykoz (2006-2007)

Kahramanmaraşspor (2007-2008)

Antalyaspor (2008-2013)

Gençlerbirliği (2013-2014)

Çaykur Rizespor (2014)

Kayseri Erciyesspor (2015)

Gençlerbirliği (2015)

Antalya Kemer Spor (2017-2018)

BB Erzurumspor (2018-2019)

Beşiktaş (2019-2020)

Beşiktaş (2020)

BB Erzurumspor (2020-2021)

Tuzlaspor (2021-2022)

ŞENOL FİDAN’IN TEKNİK DİREKTÖRLÜKTE KAZANDIĞI BAŞARILAR NELERDİR?

Şenol Fidan, teknik direktörlük kariyerinde çeşitli lig maçları ve gollerle başarı elde etmiştir. Ancak, Süper Lig'de belirgin bir kupa başarısı bulunmamaktadır. 2002-2022 yılları arasında sürdürdüğü kariyerinde çeşitli kulüplerde görev yapmıştır.