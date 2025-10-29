TFF Hukuk Müşavirliği tarafından 'futbol müsabakalarına ilişkin bahis oynadığı' gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen Şenol Bektaş’ın disiplin süreci hangi aşamada?

Türkiye futbolunda büyük bir skandala yol açan bahis soruşturması, profesyonel liglerde görev yapan birçok hakemin adını gündeme taşıdı.

Şenol Bektaş Kimdir?

Şenol Bektaş, üst klasmanda yardımcı hakem olarak görev yapan, spor camiasının yakından tanıdığı bir isimdir.

1 Temmuz 1988 tarihinde Trabzon'da doğan Şenol Bektaş, 2025 yılı itibarıyla 37 yaşındadır.

Üst Klasman Yardımcı Hakemi olarak görev yapıyor.

Şenol Bektaş Hangi Takımı Tutuyor?

Hakemlerin mesleki tarafsızlık ilkesi gereği, hangi takımı tuttuklarına dair kişisel bilgiler genellikle kamuoyuna açık olmaz.

TFF talimatları gereği hakemlerin tarafsız kalması esastır. Bu nedenle, Şenol Bektaş'ın hangi takımı tuttuğuna dair herhangi bir resmi bilgi veya doğrulanmış açıklama bulunmamaktadır.

Bahis Soruşturması Detayları ve PFDK Süreci

Şenol Bektaş, TFF tarafından bahis oynama iddiaları nedeniyle disiplin kuruluna sevk edilen hakemler listesinde yer almaktadır.

TFF Hukuk Müşavirliği tarafından yürütülen incelemeler sonucunda, futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynadığı" iddiasıyla PFDK'ya sevk edilmişti.

Bahis oynadığı iddia edilen ve tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen toplam 152 hakem arasında yer alıyor.

Sevk, TFF Disiplin Talimatı'nın ilgili maddeleri uyarınca gerçekleştirilmiştir. Bektaş hakkındaki nihai karar, PFDK'nın yapacağı değerlendirme sonucunda belli olacaktır.

Bu soruşturma, Türk futbolunda büyük yankı uyandırmış olup, Şenol Bektaş'ın da içinde bulunduğu hakem grubunun kariyerleri için kritik bir dönüm noktası olmuştur.