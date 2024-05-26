Öğrencilerin heyecan ve ilgiyle takip ettiği Yozgat Bozok Üniversitesi 14. Bahar Şenlikleri sona erdi.

Bu yıl 22 -25 Mayıs tarihleri arasında bir dizi etkinlikle kutlanan Bozok Üniversitesi 14. Bahar Şenlikleri coşkuyla kutlandı.

Bozok Üniversitesi kampüsünde dört gün süren Bahar Şenlikleri’nde açık hava konserleri, DJ performansları, dans gösterileri, tiyatro, sıra gecesi gibi pek çok etkinlikle öğrenciler eğitim öğretim yılının yorgunluğunu ve stresini attı.

Bozok Üniversitesi 14. Bahar Şenliklerinin son gününde ise Grup İkilem sahne aldı.

Yağmur ve soğuk havaya aldırmayan üniversite öğrencileri konserde doyasıya eğlendi.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, “18 yıl önce geleceğe yön verecek aydınlık nesiller yetiştirme hedefiyle çıktığımız bu yolda eğitimde ve bilimde topluma hizmette öncü bir kurum olma hedefiyle gurur verici birçok başarıya imza attık. Bu süreçte yenilikçi ve özgün eğitim anlayışımızla binlerce genç arkadaşımızı hayata hazırlıyoruz. İnsan odaklı eğitim ve öğretim faaliyetleri ile milli ve manevi değerlerini benimsemiş, nitelikli bireyle yetiştirmek üniversitemizin en temel gayesidir” dedi.

Rektör Yaşar, konuşmasının devamında şunları söyledi: “Bu yıl 18.’inci yıl dönümünü kutlayan üniversitemiz gençliğin dinamikliğini, çevikliğini ve heyecanını içinde taşımakta ve bu yıl dönümünü 14.’ncü Bahar Şenlikleriyle kutladı. İç ve dış paydaşlarımızın büyük emekleri ve desteğiyle hayata geçen bu etkinlikte üniversitemizin geçmişten bu güne olan yolculuğuna bir kez daha şahitlik ettik.”