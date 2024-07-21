Şener Kökkaya, tiyatro yaşamına Eskişehir'de başlamış bir sanatçıdır. Eskişehir Şehir Tiyatroları, Kökkaya'nın vefatı üzerine bir taziye mesajı yayınladı. Açıklamada, "Tiyatro ve sinemamızın değerli ustalarından, tiyatro yaşamına Eskişehir'de başlayan ve ilk kurulan Eskişehir Belediye Tiyatrosu oyuncularından, büyük sanatçı Şener Kökkaya'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Işıklar ve alkışlarla" ifadelerine yer verildi.

Zafer Algöz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili oyuncu dostumuz Şener Kökkaya da veda etti. Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun" diyerek üzücü haberi sevenlerine duyurdu.

ŞENER KÖKKAYA KİMDİR?

Şener Kökkaya, 30 Haziran 1942 tarihinde Antalya'da doğdu. Sanat yaşamına 1957 yılında Eskişehir'de amatör tiyatro ile başlayan Kökkaya, eğitimini sürdürmekte olduğu Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ni 2. sınıfında bıraktı. Eskişehir Oda Tiyatrosu ve Eskişehir Belediye Şehir Tiyatrosu'nda birçok oyunda rol aldı. Devlet Tiyatroları'nda konuk oyuncu olarak çalıştı.

TİYATRODAN SİNEMAYA UZANAN YOLCULUK

1966 yılında Pendik Tiyatrosu’nun kurucusu ve oyuncusu olan Şener Kökkaya, bir yıl sonra Ankara Sanat Tiyatrosu'na katıldı ve 1982 yılına kadar burada oyunculuk ve sahne amirliği görevlerinde bulundu. 1970’li yıllarda TRT’de haber saati öncesinde yayınlanan ve Savaş Yurttaş ile sunduğu "5 Dakika" programıyla geniş kitlelerce tanındı.

ŞENER KÖKKAYA'NIN YER ALDIĞI PROJELER

Hamdi Ortadirek başlıklı müzikli orta oyununda Erol Demiröz, Savaş Yurttaş, Selçuk Uluergüven ve Akrep Nalan ile aynı sahneyi paylaştı. Üç yıl Ankara Sanat Evi’nde yönetmenlik ve oyunculuk yaptıktan sonra 1986'da sağlık sorunları nedeniyle İzmir'e yerleşti ve İzmir Sanat Tiyatrosu'nu kurdu. Şiir ve oyun senaryoları da yazan sanatçı, oyunculuğunu tiyatro ile sınırlamayıp kamera karşısına geçerek sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Denizli Belediyesi Konservatuvarı’nda iki yıl oyunculuk dersi veren Şener Kökkaya, Ankara Ekin Tiyatrosu'nun ardından Adana Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı.ŞENER KÖKKAYA FİLMLERİ

Kaçak - 2013

2 Yaka Bir İsmail - 2012

Sakarya Fırat - 2009

Hayatın Tuzu - 2009

Kutsal Damacana 2:İtmen - 2010

Nokta - 2008

Ulak - 2007

Organize İşler - 2005

Şıh Senem - 2003

Vizontele Tuuba - 2003

Vizontele - 2000

Bir Düğün Masalı - 1993

Uzun Bir Gece - 1986

Sürü - 1978