Oluközü belediyesinde yapılan toplu iş sözleşmesi imza törenine Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, Şube Başkan Yardımcısı İsmail Ekici, Oluközü Belediye Başkanı Hasan Aydınsoy, İşyeri Sendika Temsilcisi Okan Ertek ve sendika üyeleri katıldı.

Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız yaptığı açıklamada; “Oluközü belediyesi arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi ile sendikamız üyesi emekçi kardeşlerimizin ücretlerine sosyal haklar hariç birinci yıl birinci altıay yüzde 50 zam yapılırken, sendikamız üyesi emekçi kardeşlerimizin ücretlerine her altıda bir devlet memurları ücret zamları oranında artış yapılacak. İşçi kardeşlerimizin alınteri ve emeği üzerinde hiçbir zaman pazarlık yapmayan kıymetli belediye başkanı Hasan Aydınsoy’a, toplu iş sözleşmesinin imzalanmasında emeği geçenlere teşekkür ederiz. İmzalanan toplu iş sözleşmesi sendikamıza, Oluközü belediyemize ve tüm emekçi kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı. Mustafa Babayiğit