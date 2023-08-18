Yapılan ziyarette üyelerin her zaman sesi olmayı hedeflediklerini dile getiren Öz Orman İş Sendikası Amasya şube Başkanı Ramazan Şahin, “Bizim amacımız orman işçilerimizin daha iyi koşullarda çalışması için yeni kazanımlar elde etmektir” dedi.

Başkan Şahin, Orman camiamızın özellikle son yaşanan deprem-sel felaketinde bütün kurumlarımızın içinde kendisini ispatlayan bir kurum olduğunu görülmüştür diye konuştu.

Şahin, “Toplu görüşmeler olsun, bu güne kadar verilmiş olan mücadeleler olsun hepsinin sonuç noktası bize inanan ve güvenen üyelerimize mahcup olmamaktır. Bizlerde bu güne kadar nasıl ki mahcup olmamışsak bundan sonrası için de aynı güveni hissetmeleri için uzaktan değil, göz göze- diz dize sözleşmeye geldik. Buradaki üyelerimizim nazarında bütün üyelerimizin şunu çok iyi bilmelerini istiyoruz; Sizin kaybınız bizim kaybımızdır. Biz asla size kaybettirmeyeceğiz. Sorumluluğumuzu biliyoruz, ne yapmamız gerektiğini de biliyoruz. Bu güne kadar nasıl ki bir birimize mahcup olmamışsak bundan sonrası için de mahcup olmayacağımızı bilmenizi istiyorum” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir