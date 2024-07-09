Şenay Düdek’in hayatı araştırılmaya başladı. Peki Şenay Düdek kimdir?

ŞENAY DÜDEK KİMDİR?

İzmir'in Eşrefpaşa kökenli, Türkiye'nin tanınmış gazetecilerinden Şenay Düdek, 9 Ağustos 1959'da İzmir'de doğdu. Düdek, ailesiyle birlikte Bahçelievler, Üçyol'a taşınmadan önce Eşrefpaşa'da büyüdü.

Babası Naci Bey, hem gazinoculuk hem de taş ocakları müteahhitliği yaparak tanınan önemli bir isimdi. Ailesi, Burdur'un köklü ailelerinden biri olarak biliniyor ve "7 Düdükler" olarak anılmaktadırlar. Annesi Girit kökenlidir.

Eğitim hayatına İzmir'de başlayan Şenay Düdek, Eşrefpaşa Kocatepe İlkokulu'nda başladığı eğitimini İzmir Kız Lisesi'nde tamamladı. Lise yıllarında Türkiye disk ve cirit atma rekortmeni olan Düdek, aynı zamanda okul gazetesini çıkardı ve İzmir Fuarı'nda gelen sanatçılarla röportajlar yaparak gazetecilik kariyerine ilk adımlarını attı.

Gazeteciliğe amatör olarak başlayan Düdek, daha sonra profesyonel kariyerine geçiş yaptı. İlk profesyonel deneyimlerini Ticaret Gazetesi ve Ekspres Gazetesi'nde muhabir olarak edindi. 1980'lerde Hürriyet Gazetesi bünyesinde İzmir temsilciliği ve çeşitli gazetecilik görevlerinde bulundu.

1990'ların başında gazetecilik kariyerine ara veren Şenay Düdek, Süper Gazete'de yayın yönetmenliği yapmaya başladı ve ardından ünlü isimlerin menajerliğini üstlendi. 2000'lerin başında televizyon dünyasına adım atan Düdek, Türkiye'nin ilk kadın programı olan "Kadın Magazin"i sunarak televizyonculuk alanında da kendini gösterdi.

Bir süre gazeteciliğe ara verdi. Çalıştığı Süper Gazete kapanınca menajerlik yapmaya başladı. Bahar Öztan, Hülya Avşar, Seren Serengil, Fulden Uras gibi pek çok ünlü ismin menajerliğini, üstlendi. Bu işi 1994 yılına kadar yaptı.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve MGD (Magazin Gazetecileri Derneği) onur ödüllerine sahip olan Düdek; birçok özel geceden ve düzenlenen yarışmadan çeşitli ödülleri var.

Televizyonda Müge Anlı’yla beraber “Dobra Dobra” adlı magazin proğramı yaptılar. Bu program ile de büyük ses getirdi.

Şenay Düdek, 16 temmuz 2007 tarihinde Star TV’de ‘Bir Dilek Tut’ programını yaparken 3.5 metreden yere düştü. Ölümden döndü. Sol omzuna protez takıldı.

Kazadan sonra ani bir karar aldı ve "Dobra Dobra" proğramı bitince magazin alemini bıraktı. Ve İzmir’e döndü. Ertuğrul Özkök’ün ısrarlarına dayanamayıp bu kez Hürriyet’in Ege bölgesel ekinde yazmaya başladı.

‘Yaşanmış Şehir Hikayeleri’, ‘Yüreğim Hala Aşkımıza Ağlıyor’, ‘Gölge Hayatlar’ isimli kitapları yazdı. Kitaplarının gelirleriyle Alsancak Devlet Hastanesi’ne, annesinin adına üç yataklı koğuş yaptırdı. Adana ve Konya Kadın Sığınma Evleri’ni döşettirdi. KİTVAK (Kemik İlik Vakfı) için Ege Üniversitesi içinde bir oda yaptırdı.

Menemen Alaniçi Köyü’nde 5 bin kitaplık bir kütüphane kurdu. Ve Kitaplarının geliriyle kütüphaneler zinciri oluşturmaya devam ediyor.

Kitapları :

2012 - İki sevda arasında

2008 - Gölge Hayatlar: Yaşanmış Şehir Hikayeleri

2005 - Yüreğim hala biten aşkımıza ağlıyor

2004 - Yaşanmış şehir hikayeleri